英雄联盟 S11 全球总决赛正式开赛，B站推出无障碍直播间

IT之家 10 月 6 日消息 10 月 5 日，2021 英雄联盟全球总决赛（以下简称“S11”）正式开赛。B站在 S11 开赛期间正式推出了无障碍直播间，辅助听障人士更好地观赛。这也是电竞赛事中首个无障碍观赛直播间。

2006 年全国第二次残疾人抽样调查显示，我国残疾性听力障碍人群达到 2780 万。根据 2017 年北京听力协会预估，中国听障人士的数量已达到约 7200 万。

在此次的赛事直播中，B站通过引入讯飞听见技术服务，推出了 AI 语音识别字幕，为听障游戏爱好者即时显示解说内容。IT之家获悉，同时B站还携手专业手语翻译团队，在赛果播报及赛后采访环节提供手语翻译，并于每个比赛日推出手语互动内容，共同打造无障碍观赛。

▲ AI 语音识别字幕

▲ 手语互动内容

B站将与中国残疾人福利基金会联合发起 S11 公益活动。在 10 月 5 日至 11 月 6 日的非官方赛事期间，B站将邀请多位 UP 主参与趣味赛事。UP 主在赛事中获得的虚拟助力值，可申请兑换为等额助力金。助力金将由B站捐赠给中国残疾人福利基金会，助力残疾人的无障碍生活。

英雄联盟 S11 全球总决赛正式打响，除了官方直播间外，B站还上线了独家二路直播间与独家选手第一视角。同时，B站上百位 UP 主组成王牌应援团，将带来更多元的内容创作。