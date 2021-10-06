比亚迪获大订单：未来五年与美国 Levo 公司部署超 5000 辆电动商用车

10 月 6 日，据 businesswire 报道，比亚迪宣布与 Levo Mobility 达成合作计划，将整合 Nuveve Holding 的车辆到电网 (V2G) 技术与比亚迪的电池电动汽车 (BEV)，并计划未来五年联合部署多达 5000 辆电池电动汽车。

Levo 表示，通过与比亚迪的首选融资合作伙伴关系，Levo 计划在五年内购买多达 5000 辆中型和重型 V2G 电池电动汽车，其中可能包括公交车和长途汽车、堆场牵引车和垃圾车，以及接驳送货车和校车等。

据悉，Levo Mobility 是 Nuvve 控股公司的合资企业，Nuvve 控股公司是 Stonepeak Partners LP 和 Evolve Transition infra structure LP 的子公司，主要提供车队服务解决方案，帮助客户转向电动汽车。

比亚迪方面表示：“比亚迪-Levo 的合作有潜力在关键时刻加速和转变交通领域，这一创新的潜在合作伙伴关系利用了最先进的比亚迪和 Nuvve 技术，并将提供获得 Stonepeak 融资的途径，这将降低包括公共交通、市政、学区等在内的所有类型车队采用中型和重型电池电动汽车的成本。”