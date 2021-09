IT之家 9 月 29 日消息 比亚迪宋 PLUS 车系第 10 万辆新车已于 9 月 27 日在比亚迪西安智慧工厂下线。与此同时,宋 PLUS DM-i 超级混动车型的 AWD(全轮驱动,四驱版)即将上市。

比亚迪官方透露,定位高性能的宋 PLUS DM-i AWD 将于 9 月 30 日正式上市。据悉,新车将采用 DM-i 四驱超级混动架构,由 1.5T 发动机 + 前后双电机组成,百公里加速 5.9s,电池容量为 18.3kWh,纯电续航 100km。

IT之家了解到,比亚迪宋 PLUS 目前有宋 PLUS EV、宋 PLUS DM-i、宋 PLUS 燃油版三款车型,分别为 16.98 万元起、14.68 万元起、11.58 万元起。

此外,比亚迪宋 PLUS EV 华为电驱版现已出现在工信部申报名单中,同时新款车型各种参数和证件照也得以曝光。 比亚迪宋 PLUS EV 华为电驱版最大的变动在于动力电机方面,新版车型换装了华为提供的 TZ196XYAP1 电机,电机峰值功率 123kW,其他参数不详。