19.98 万元，比亚迪宋 PLUS DM-i AWD 超级混动车上市

IT之家 9 月 30 日消息 今日比亚迪正式发布了宋 PLUS DM-i AWD 超级混动汽车，属于该系列的旗舰款。这款车型为四驱设计，搭载 1.5Ti 燃油发动机以及 EHS 电混系统，百公里加速 5.9s，综合补贴后售价 19.98 万元。

比亚迪宋 PLUS DM-i 系列车型为 SUV 造型，轴距 2765mm，五座设计。该车搭载骁云-插混专用涡轮增压 1.5Ti 高效发动机，具有缸内直喷、中置近期 VVT、超低摩擦等技术，发动机最大功率 102kW，发动机扭矩 231N・m。

电动系统方面，这款车前电机最大功率 145kW，扭矩 316N・m；后电机最大功率 120kW，扭矩 280N・m。这款车搭载搭载 18.4kWh 电池组，在使用纯电方式时续航 100km，混合动力方式下综合续航最可达 1245km，百公里油耗 3.8L。

内饰方面，比亚迪宋 PLUS DM-i AWD 具有环抱式阔境悬浮座舱，双色内饰，配备氛围灯。该车搭载 15.6 英寸中控大屏，具有 DiLink 3.0 智能网联系统，支持智能语音等多项功能。此外，这款车还支持 NFC 车钥匙，使用手机即可解锁。

IT之家了解到，比亚迪宋 PLUS DM-i 基础款“尊贵型”零售价 15.36 万元，补贴后 14.68 万元。此外还有尊荣型、旗舰型、旗舰 Plus 多个版本，均搭载非涡轮增压的“骁云-插混专用 1.5L 高效发动机”，仅有前置电动机。