苹果 iOS/iPadOS 15.1 开发者预览版 Beta3 发布

IT之家 10 月 7 日消息 苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.1 开发者预览版 Beta3 更新（内部版本号：19B5060d），本次更新距离上次发布隔了 1 周时间。

此前，在 iOS 15.1 开发者预览版 Beta2 中， 苹果修复了 Apple Watch 解锁功能。Apple Watch 可用于戴口罩时解锁 iPhone 13 机型。

在正式更新推出之前，用户可以先关闭“使用 Apple Watch 解锁”，并使用设备密码解锁 iPhone 13。要关闭“使用 Apple Watch 解锁”，需前往“设置”>“面容 ID 与密码”。

此外，SharePlay 在 iOS 15.1 中回归，苹果再次测试了在 iOS 15 发布前被删除的功能。SharePlay 可以让用户给朋友和家人打电话，一起看电影、看电视或听音乐并进行互动。

苹果还增加了共享播放列表和电视节目同步等功能，确保用户能同时看到相同的内容。SharePlay 支持内置的屏幕共享功能，苹果公司仍在修复相关 Bug。

与 HomePod 15.1 测试版（仅限受邀请用户）搭配使用，iOS 15.1 为 HomePod 和 HomePod mini 带来了无损音频和杜比全景声支持。

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