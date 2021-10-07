美国要求上交核心商业数据，韩国称准备捍卫三星和 SK 海力士利益

10 月 7 日消息，针对美国政府打算实施《国防生产法案》（DPA）、要求半导体公司提供机密资料的举措，韩国首席贸易谈判代表正式公开表示“严正关切”，并称准备帮助捍卫两大本土芯片制造商三星电子和 SK 海力士的利益。

图：在 10 月 5 日举行的经济合作与发展组织 (OECD) 理事会会议期间，韩国贸易部长吕汉辜（여한구）在巴黎与美国贸易代表戴琪会谈

韩国贸易部周三发布声明，表达了韩国对美国要求在美运营的韩国芯片制造商披露供应链相关机密信息的担忧。该部部长吕汉辜称：“美方的要求涵盖范围很广，其中包括分享商业秘密，站在韩国立场上，这是个值得关注的问题。”

随着汽车芯片短缺危机延续，半导体和电池已经成为国家安全利益的新核心。美国计划援引冷战时期的《国家安全法案》，迫使半导体公司共享敏感信息。

美国商务部长吉娜・雷蒙多 (Gina Raimondo) 最近证实，如果企业未能分享更多有关供应短缺和囤积的细节，美国可能实施《国家安全法案》。

但分享任何与供应链相关的信息，比如计划中的生产目标或库存水平，对芯片制造商来说都是过高的要求，因为这些数据与客户直接相关。三星和台积电从未选择透露他们客户的名字，尽管有传闻称三星始终在向特斯拉供应汽车芯片和 LED 前大灯。

此外，来自三星的消息人士表示，从苹果和特斯拉的立场来看，由于他们要求芯片采购合作伙伴基于不同的价格和规格供应不同类型的芯片，共享相关数据可能会削弱韩国芯片制造商在价格谈判方面的讨价还价能力。

但是，尽管吕汉辜提出了相关意见，但戴琪没有提到任何具体的计划，只是重申了美国在这个问题上的立场，称其要求旨在解决半导体供需不匹配的问题。戴琪补充说，她将把韩国的担忧转达给美国相关政府机构。

在今年韩国国民议会对产业通商资源部的年度审计中，其部长文胜煜称，他认为美国的要求“非常罕见”，并该部将积极与美国政府一起干预这一问题，以保护韩国公司的利益。

美国已经发出了“自愿”问卷调查，限半导体公司在 45 天内提供信息。三星和 SK 海力士被敦促就敏感信息回答 14 个问题，包括它们的生产计划 (存储芯片和代工芯片)、库存水平、客户名单以、管理规划以及目标收入。

消息人士表示，令三星和 SK 海力士表示担忧的是，他们提供的敏感信息将使英特尔和美国芯片制造商占据上风。与此同时，美国政府的要求也可能是其支持英特尔加强其代工相关业务的举措。