三星 Bixby 现已上架 Microsoft Store 微软商店，所有 Win10/11 PC 可用

IT之家 10 月 6 日消息 微软昨日推出了全新的 Windows 11 正式版，带来了全新的 Microsoft Store。

作为微软为 Windows“你的手机”钦定的合作伙伴，三星已将其 Bixby 应用发布到 Microsoft Store 中。

不同寻常的是，该 App 除三星自家产品外同样也适用于所有 Windows 10/11 用户，尽管三星表示 Bixby 已针对三星 Galaxy Book 产品进行了优化，并且在使用其他 OEM 的设备时可能会限制使用或某些功能。

该应用的特点：

你可以使用语音唤醒在你的电脑上运行的应用程序。

您可以通过语音轻松打开复杂的设置界面。

您可以通过语音叫醒 Bixby 查看天气信息。

您可以通过语音搜索文件和图片。

您可以查看当前世界上不同地点的时间。

您可以通过声音控制已经在 SmartThings 中注册的设备。

IT之家了解到，该应用专为 2021 年 5 月以后发布的 Galaxy Book 系列（Galaxy Book Pro 360、Galaxy Book Pro、Galaxy Book、Galaxy Book Odyssey、Galaxy Book Go、Galaxy Book Go 5G）而设计，需要 Windows 10 21H1 或更高版本。

你可于点此进入微软商店找到它。