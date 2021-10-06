调查显示：多数苹果用户对 iPhone 13 和 Apple Watch S7 并不满意

IT之家 10 月 6 日消息 据 MacRumors 报道，SellCell 的一项新调查结果显示，苹果设备用户对 iPhone 13 系列和 Apple Watch Series 7 大多不感兴趣。

IT之家了解到，该调查于 9 月 23 日至 30 日对 5000 名 18 岁以上的美国 iPhone 用户进行了调查，询问他们对最近发布的 iPhone 13 机型和 Apple Watch Series 7 的看法。

64% 的用户表示 iPhone 13 系列“不是很”或“一点也不”令人兴奋。21.5% 的人认为 iPhone 13“有点”令人兴奋，只有 14.4% 的人认为“极其”或“非常兴奋”。

有 23.3% 的人表示“想要升级到 iPhone 13”，这比 2 个月前的调查结果（43.7%）下降了 20.5%。这表明，在 iPhone 13 发布后，人们对它的兴趣大幅下降。

在 23.3% 打算升级到 iPhone 13 机型的受访者中，6.1 英寸的 iPhone 13 Pro 最受欢迎，占 42.5%。其次是 6.7 英寸的 iPhone 13 ProMax（26.3%）与 6.1 英寸的 iPhone 13（22%）。

5.4 英寸的 iPhone 13 mini 延续了 iPhone 12 mini 的趋势，只有 9.2% 的受访者打算购买最小的 iPhone 13。在过去一年中，苹果最小的 iPhone 在消费者中难以拥有足够吸引力，因此有人预测，苹果将在 2022 年放弃 5.4 英寸型号，转而推出更大的 6.7 英寸 iPhone 14 Max。

在 23.3% 计划升级的受访者中，这样做的主要原因是 ProMotion 显示屏（34.1%）和更长的电池续航（25.3%）。26.2% 的人表示没有明确的理由购买 iPhone 13 机型，但他们只是应该升级，或被锁定在年度升级或以旧换新计划。

iPhone 13 的相机改进，如更大的传感器和电影模式，是苹果今年大力推广的功能之一，但只有 5.4% 的受访者表示，计划升级的主要原因是相机改进。

同样，只有 3.2% 的用户认为新的 1TB 存储选项是升级的原因。备受诟病的刘海在 iPhone 13 机型上缩小了 20%，但只有 1.5% 的受访者认为这是升级的主要原因。

在“iPhone”现有用户中，76.8% 的人对购买 iPhone 13 不感兴趣，其中 29.3% 的人表示，没有 Touch ID 是推迟购买的主要原因。19.5% 的受访者表示，苹果手机没有值得升级的主要功能，但其他的批评包括缺少常亮显示、无缺口设计、标准型号的 120Hz 刷新率，以及 USB-C 接口。

1.1% 的受访者认为，新的颜色选项是他们升级产品的主要原因。另一方面，2.4% 的人表示，不喜欢可用的颜色选项是不升级的主要原因。

不打算升级的用户中，36.8% 的人表示他们正在等待 iPhone 14 发布。16.1% 的用户将转向 Android 设备，其中 45.1% 的用户计划购买谷歌设备，41.8% 的用户计划购买三星设备，8.4% 的用户计划购买 OnePlus 设备。

至于其他产品，18.2% 的 iPhone 用户计划在推出第六代 iPad mini 和第九代 iPad 后购买新一代 iPad。

调查显示，与 iPhone 13 一样，Apple Watch Series 7 似乎也没有给用户留下深刻印象，尽管它拥有更大的显示屏、更耐用的设计和更快的充电速度。“iPhone 的用户中，计划购买 Apple Watch Series 7 的用户仅占 7.5%。