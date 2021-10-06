苹果宣布为小学生推出全新编程指南，课业 App 支持下课反馈单功能

IT之家 10 月 6 日消息 今日，苹果宣布为小学生与教育工作者推出全新资源，包括新的“人人能编程：早期学习者”活动指南，将编程课程资源范围拓展至从幼儿园到大学。

此外，课业 App 迎来更新，包括支持下课反馈单功能，并允许教育工作者在私人设备上使用这款 App。

Swift 是苹果推出的开源编程语言。作为苹果“人人能编程”课程与 Swift Playgrounds App 的补充性新活动指南，“人人能编程：早期学习者”向刚刚开始建立计算思维技能的低龄学习者介绍编程知识。例如，编程命令的课程通过舞蹈动作展现，介绍函数的活动则要求学生们按步骤讨论镇静心情的技能。

IT之家了解到，在 10 月 9 日到 24 日的“欧洲编程周”和 12 月 6 日到 12 日的“计算机科学教育周”期间，苹果将鼓励教育工作者和学生们参与介绍包容性 App 设计的活动。

课业 App 也将通过更新支持教育调研工具 —— 下课反馈单。下课反馈单可以快速帮助教师在课上或课后与学生沟通，使用便于创建的问题评估学生对课堂内容的理解、反映和参与程度。课业设置体验也有所提升，允许教师为不熟悉互联网技术的学生创建课业账户。

苹果表示，“人人能编程：早期学习者”指南今日起在苹果官网上面向家长和教育工作者提供免费下载。为庆祝欧洲编程周，这一指南将以英语、荷兰语、法语、德语、意大利语、挪威语、西班牙语和瑞典语推出，此后还将添加更多语言版本。包容性 App 设计活动现已在 Apple 教师学习中心中推出。课业 App 现已在 AppleSeed for IT 中推出 beta 版。