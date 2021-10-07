PCIe 6.0 标准进入最后流程：速度再次翻倍，x16 通道可达 128 GB/s

IT之家 10 月 7 日消息 根据外媒 TomsHardware 消息，PCI-SIG 组织本周宣布，PCIe 6.0 标准规范已经进入最后的 Final Draft 流程，为 0.9 版本，相关规格正式确认，唯一需要更改的是确定哪些设备将真正需要 PCIe 6.0 传输标准。

速度方面，PCIe 6.0 单通道数据传输速率相比 PCIe 5.0 再次翻倍，达到了 64GT/s，同时这一标准保持着与旧硬件的兼容性。因此，PCIe 6.0 ×16 通道，理论数据传输速度可以达到 128 GB/s。

据了解，PCI Expresss 规范的制定，有五个主要的阶段：Concept、First Draft、Complete Draft、Final Draft 和 Final。PCIe 6.0 Complete Draft（0.7 版本）于 2020 年 11 月推出，以便大公司研发 PCIe 控制器等产品。

IT之家获悉，本次 PCIe 6.0 规范 0.9 版本的发布，意味着相关技术细节不会再有任何更改，PCI-SIG 成员可以开始审查其知识产权和专利等。正式的 PCIe 6.0 1.0 版规范如果推出，代表着该标准的正式确定。技术方面，新标准要求信号采用 PAM-4 四级信号脉冲幅度调制，同时具有低延迟前向纠错功能（FEC），可以确保高速下数据传输的准确性。不仅如此，新标准也为 PCB 电路设计、电源等提出了更高的要求，研发人员需要解决信号串扰、损耗等问题。以下为详细要求：