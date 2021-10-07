微软 Xbox 云游戏完成升级，已全部替换为 Series X 硬件提供服务

IT之家 10 月 7 日消息 今年 6 月份，微软云游戏总裁 Kareem Choudhry 透露，将在未来的几周内为 Xbox Game Pass Ultimate 会员升级体验，云游戏将更换为 Xbox Series X 服务器，正在内部进行最后测试。

据 The Verge 报道，微软向其确认，最近已完成 Xbox 云游戏升级，目前该服务完全由定制的 Xbox Series X 硬件提供支持，提高了通过网络传输 Xbox 游戏的玩家的帧速率和游戏加载速率。

IT之家了解到，Xbox 云游戏是包含在 Xbox Game Pass Ultimate 会员订阅中的一项游戏服务，玩家可在手机、平板、电脑等设备上玩到 Xbox 平台的游戏大作，而不需要昂贵的专用硬件。

微软目前正在开发一款专用于电视的 Xbox App，允许 Xbox 玩家在没有主机的情况下玩游戏。

据网友此前测试，目前游戏体验有较大升级的有：