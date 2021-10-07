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Twitch 直播大量源代码、数据泄露，官方称因“服务器配置更改”错误导致

2021/10/7 17:16:31 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 7 日消息 据 The Verge 此前报道，亚马逊 Twitch 直播遭到了黑客攻击，泄露了源代码、用户评论历史记录和详细的财务记录。

今日，Twitch 发布了一个关于大规模黑客攻击的声明，表示由于 Twitch 服务器配置更改中的一个错误，随后被恶意第三方访问，数据被泄露到了互联网上。Twitch 补充称，其团队正在“紧急”调查此次攻击。

Twitch 还表示，“没有迹象”表明任何登录凭证（包括密码）被泄露，出于谨慎起见，已经重置了所有流媒体密钥，并提供了一个链接来获取新的密钥。

因此，根据用户使用的广播软件不同，可能需要手动更新软件以启动新的流媒体，Twitch Studio、Streamlabs、Xbox、PlayStation 和 Twitch 移动 App 用户不需要进行任何操作。

IT之家了解到，4chan 消息板上的一个匿名帖子发布了一个 125GB 的种子文件，他们声称其中包含了 Twitch 及其提交历史的全部内容。此外，还有一个亚马逊未发布的对标 Steam 平台的项目 Vapor 的源代码。泄露的文件包括：

  • 所有 Twitch 源代码

  • 评论历史数据

  • 财务详情，包括 2019 年以来的支出

  • Twitch App 的源代码，包括手机端、桌面端、主机端

  • 尚未发布的 Steam 竞争对手 Vapor

  • 内部安全工具

  • 专有 SDK、内部 Amazon Web 服务工具

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关键词：Twitch黑客

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