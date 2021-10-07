Twitch 直播大量源代码、数据泄露，官方称因“服务器配置更改”错误导致

IT之家 10 月 7 日消息 据 The Verge 此前报道，亚马逊 Twitch 直播遭到了黑客攻击，泄露了源代码、用户评论历史记录和详细的财务记录。
今日，Twitch 发布了一个关于大规模黑客攻击的声明，表示由于 Twitch 服务器配置更改中的一个错误，随后被恶意第三方访问，数据被泄露到了互联网上。Twitch 补充称，其团队正在“紧急”调查此次攻击。
Twitch 还表示，“没有迹象”表明任何登录凭证（包括密码）被泄露，出于谨慎起见，已经重置了所有流媒体密钥，并提供了一个链接来获取新的密钥。
因此，根据用户使用的广播软件不同，可能需要手动更新软件以启动新的流媒体，Twitch Studio、Streamlabs、Xbox、PlayStation 和 Twitch 移动 App 用户不需要进行任何操作。
IT之家了解到，4chan 消息板上的一个匿名帖子发布了一个 125GB 的种子文件，他们声称其中包含了 Twitch 及其提交历史的全部内容。此外，还有一个亚马逊未发布的对标 Steam 平台的项目 Vapor 的源代码。泄露的文件包括：
所有 Twitch 源代码
评论历史数据
财务详情，包括 2019 年以来的支出
Twitch App 的源代码，包括手机端、桌面端、主机端
尚未发布的 Steam 竞争对手 Vapor
内部安全工具
专有 SDK、内部 Amazon Web 服务工具