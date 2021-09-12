广州一男子黑进 500 多组监控摄像头，目前已被刑拘

IT之家 9 月 12 日消息 根据江苏新闻消息，近期广州警方破获一起利用木马程序操控操控远程摄像头的案件。36 岁的犯罪嫌疑人何某有偷窥癖好，自学破解技术，利用简单密码入侵家用网络摄像头。何某起初发现不少人用户的摄像头都使用了初始密码或者设置为弱口令，于是上网自学了破解摄像头的技术，入侵了 500 多组家用摄像头。

广东省广州市增城区公安分局网警大队的李警官表示，经过审查，犯罪嫌疑人何某供认，从 2019 年 12 月起，他开始收集监控摄像头的权限信息，进而非法获取拍摄内容，用于何某自己观赏和与群友交流，甚至还会对不同场所的监控摄像头视频进行售卖。

根据调查，何某破解的监控摄像头，不仅包含家用的，而且还涉及婚纱店、 商超换衣间、美容院等私密场所。警方表示，商超的摄像头一般用于对衣物进行监控，但是嫌疑人对摄像头的角度进行了调整，使其用于拍摄隐私视频。

警方提示，如果突然发现自己的监控摄像头被转换了方向，或是从后台看到了新的 IP 地址，一定要立刻报警。IT之家了解到，犯罪嫌疑人何某目前已经被警方刑拘。为了防止摄像头被黑客侵入，用户首次使用时，建议将后台管理密码更改为复杂的密码，避免使用简单重复数字或者默认密码。