Steam 有望支持手机扫码登录

IT之家 10 月 7 日消息 SteamDB 创始人 Pavel Djundik 在 V 社的文件里发现了一个 Steam 的新功能描述，可通过手机 App 扫码登录电脑端，但不知是否会上线，以及何时上线。

目前许多大众应用都支持手机扫描二维码登录电脑端，比如大家最熟知的微信。该功能提升了用户多端登录的安全性，但操作便捷性上评价不一。

IT之家了解到，V 社的 Steam Mobile 手机 App 仅支持在用户登录电脑端 Steam 时使用令牌二次验证，现在还没有扫码登录功能。