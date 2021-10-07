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Steam 有望支持手机扫码登录

2021/10/7 21:47:05 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 7 日消息 SteamDB 创始人 Pavel Djundik 在 V 社的文件里发现了一个 Steam 的新功能描述，可通过手机 App 扫码登录电脑端，但不知是否会上线，以及何时上线。

V社开发新功能 通过手机APP扫描二维码登陆Steam

目前许多大众应用都支持手机扫描二维码登录电脑端，比如大家最熟知的微信。该功能提升了用户多端登录的安全性，但操作便捷性上评价不一。

IT之家了解到，V 社的 Steam Mobile 手机 App 仅支持在用户登录电脑端 Steam 时使用令牌二次验证，现在还没有扫码登录功能。

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关键词：Steam

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