《eFootball 2022》成为 Steam 上评价最差的游戏，科乐美道歉

IT之家 10 月 2 日消息 据 mspoweruser 报道，科乐美已经发表声明，为 eFootball 的推出道歉，该游戏在近期发布后，迅速成为 Steam 上评论最差的游戏。

IT之家获悉，eFootball 2022 初始只有 9 支球队可用，玩家可能对 eFootball 2022 的状态有点不满，但对科乐美来说不幸的是，这并不是唯一的问题。

除了作为“基本演示”推出外，eFootball 还充斥着游戏故障和大量的怪异图形，使 eFootball 体验严重低于游戏玩家的低期望值。

“在 eFootball 2022 发布后，我们收到了很多关于游戏平衡的反馈和要求，其中包括传球速度和防守操作，”科乐美声明中表示，然后深入探讨了游戏的问题。“我们还想承认，有报告称用户在过场动画、面部表情、球员的动作和球的行为方面遇到了问题。”

“们对这些问题感到非常抱歉，并要向大家保证，我们将认真对待所有的关切，并努力改善目前的情况。”

“这项工作将持续更新，质量将得到改善，内容将持续增加，”科乐美继续说。“从下周开始，我们将为 10 月份的更新做准备，同时通过对用户的问卷调查进一步接收意见。”

“我们将尽最大努力满足尽可能多的玩家，我们期待着你继续支持 eFootball 2022。”

下面是游戏宣传片：

考虑到 eFootball 推出时的状态，科乐美发布道歉并不令人惊讶，毕竟，成为 Steam 上评论最差的游戏需要相当大的“努力”，其击败了《横冲直撞 3: 毁天灭地》和《过山车大亨：世界》等评价很差的游戏。

希望因为 10 月晚些时候的更新，eFootball 将很快得到改善，这样科乐美就可以找回他们的一些尊严。