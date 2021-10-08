嫦娥五号月球样品首篇研究成果发表在《Science》：证明 19.6 亿年前月球仍存在岩浆活动

IT之家 10 月 8 日消息 据中国探月工程发布，近期，由中国地质调查局中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心刘敦一研究员和地质所海外高级访问学者澳大利亚科廷大学 Alexander Nemchin 教授领衔的国际研究团队在嫦娥五号月球样品研究方面取得重大进展，团队对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析，证明月球在 19.6 亿年前仍存在岩浆活动，为完善月球演化历史提供了关键科学证据。

相关研究论文《嫦娥五号年轻玄武岩的年代与成分》于北京时间 10 月 8 日凌晨在线发表在国际学术期刊《Science》上。这是以嫦娥五号月球样品为研究对象发表的首篇学术成果，刘敦一研究员与 Alexander Nemchin 教授为本文的共同通讯作者，车晓超博士是本文的第一作者。

月球的岩浆作用在何时停止，一直是月球演化历史研究中的重大科学问题之一，此前关于月球样品的研究成果并未发现月球存在比 29 亿年年轻的岩浆活动。嫦娥五号任务采样位置设计在了月表最年轻的月海玄武岩区域，通过表取和钻取两种形式采集到共 1731 克月球样品，经月球样品专家委员会评审，探月与航天工程中心审核，并报国家航天局同意，今年 7 月 12 日，第一批月球科研样品共计 31 份向 13 家科研机构发放。全世界科学家都满怀希望，盼望着从嫦娥五号样品研究中获得更年轻的岩浆事件结果，以完善月球岩浆演化历史。

IT之家获悉，研究团队用详尽的微区原位高分辨率二次离子质谱（SHRIMP）定年数据和坚实的岩石矿物地球化学数据，证明了月球直至 19.6 亿年前仍存在岩浆活动，使此前已知的月球地质寿命延长了约 10 亿年。

目前，对月球样品的科学研究工作正在进行，第二批月球样品发放工作按程序开展，相关科学成果将及时发布。

（成果发表原文链接：https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7957）