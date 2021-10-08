旷视科技司机敲诈董事长印奇 300 万元未遂，被判 4 年

10 月 8 日消息，据媒体报道，北京市海淀区法院披露一起敲诈未遂案件。

案件详情显示，2021 年 2 月 8 日至 2 月 9 日，曾在旷视科技公司当司机的胡子健在北京市海淀区融科大厦等地，以将有关北京旷视科技有限公司敏感信息的录音出售给竞争对手相要挟，向公司董事长印奇索要人民币 300 万元。

印奇报案后，胡子健于 2021 年 2 月 9 日被警方抓获。同年 2 月 20 日，胡子健被批准逮捕；5 月 21 日，海淀检方以胡子健犯敲诈勒索罪向海淀法院提起公诉。7 月 2 日，海淀法院判处其犯敲诈勒索罪，处有期徒刑 4 年，罚金 1 万元。胡子健对此认罪认罚。

2011 年 10 月印奇和同伴创立旷视科技，从人脸识别技术起家，旷视科技一路发展为一家聚焦物联网场景的人工智能公司，面向消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大核心场景提供经验证的行业解决方案。

今年 3 月，旷视科技正式提交科创板上市申请，并于 9 月 9 日获得科创板上市委首发通过。旷视科技本次科创板上市拟募资 60.18 亿元，募集资金将用于基础研发中心建设项目、AI 视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目、智能机器人研发与升级建设项目、传感器研究与设计项目以及补充流动资金。

招股书显示，2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年上半年，旷视科技营收分别达到 8.5 亿元、12.5 亿元、13.9 亿元和 6.7 亿元；扣除优先股公允价值变动（不含优先股相关的衍生金融工具）损失后的归属于母公司所有者的净亏损分别为 5.3 亿元、12.6 亿元及、14.0 亿元及 9.3 亿元。