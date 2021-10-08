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《漫威银河护卫队》开发者将每周工作 4 天，不减少工资

2021/10/8 14:48:10 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 8 日消息 据 IGN 报道，Square enix 旗下开发《漫威银河护卫队》的 Eidos Montreal 工作室宣布未来将改为每周工作 4 天。这一变化也适用于 Eidos sherbrooke（Eidos Montreal 分支工作室）。

该工作室在一篇文章中宣布了这一计划，工作室负责人 David Anfossi 表示，此举有助于创造一个可持续的工作环境。

Anfossi 说:“我们的想法不是把工作时间压缩到 4 天，而是回顾我们做事的方式和投入的有效率的时间，目的是更好地工作。最重要的是，我们希望提高员工的生产力和幸福感。”

Anfossi 表示，每周工作 4 天，32 小时，不会影响任何员工的工资，唯一改变的是工作室将减少不必要的会议时间

最近，《Bugsnax》开发人员 Young Horses 宣布他们也将改为每周工作 32 小时。然而，工作室表示，由于员工人数较少，这种改变对他们来说很容易。

IT之家了解到，《漫威银河护卫队》将于 10 月 26 日登陆 PS5、Xbox Series X|S、PS4、Xbox One、Switch (通过云端) 以及 PC 平台。这款游戏将包含星爵、卡魔拉、德拉克斯、火箭、格鲁特等经典角色，剧情与原版漫画以及电影紧密结合。

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关键词：漫威银河护卫队漫威

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