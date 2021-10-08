苹果 Apple Watch Series 7 规格页面上线：S7 芯片，厚度与 Series 6 相同

IT之家 10 月 8 日消息 今日晚间，苹果 Apple Watch Series 7 正式开始接受预定，并在 10 月 15 日发售。

此前有消息称，Apple Watch Series 7 机型比上代更薄。

现在，苹果官方的规格页面已经上线，确认 Apple Watch Series 7 的厚度为 10.7mm，与今天已经停产的 Series 6 机型相同，41 毫米和 45 毫米的外壳具有相同的厚度。

官网的规格页面还揭示了苹果在发布 Apple Watch Series 7 时没有公布的一些参数信息。比如，该设备搭载 S7 芯片等。

以下是 Apple Watch Series 7 的具体参数信息：

41 毫米或 45 毫米表壳；屏幕区域增大 50% 以上

全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，1000 尼特亮度

铝金属表壳搭配 Ion-X 玻璃表镜

不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜

GPS 和 GPS + 蜂窝网络表款

配备 64 位双核处理器的 S7 SiP 芯片

W3 无线芯片

U1 芯片 (超宽带技术)

带有触觉反馈的数码表冠

血氧传感器

电极式心率传感器和第三代光学心率传感器

心率过高或过低时的预警通知

全球紧急呼救电话

SOS 紧急联络

摔倒检测

游泳适用 (防水 50 米)

防尘 (IP6X 级别)

抗裂性能出众的表镜

LTE 和 UMTS

无线局域网

蓝牙 5.0

GPS/GNSS

指南针

全天候高度计

32GB 容量

充电速度更快

41 毫米版本：



高度：41 毫米

宽度：35 毫米

厚度：10.7 毫米

表壳重量 (GPS)：32.0 克

表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 32.0 克

45 毫米版本：

高度：45 毫米

宽度：38 毫米

厚度：10.7 毫米

表壳重量 (GPS)：38.8 克

表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 38.8 克

IT之家了解到，苹果表示，Apple Watch Series 7 的外壳经过改进，边缘更柔软、更圆润，但整体尺寸与 Series 6 非常相似。