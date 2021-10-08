苹果 Apple Watch Series 7 规格页面上线：S7 芯片，厚度与 Series 6 相同

IT之家 10 月 8 日消息 今日晚间，苹果 Apple Watch Series 7 正式开始接受预定，并在 10 月 15 日发售。
此前有消息称，Apple Watch Series 7 机型比上代更薄。
现在，苹果官方的规格页面已经上线，确认 Apple Watch Series 7 的厚度为 10.7mm，与今天已经停产的 Series 6 机型相同，41 毫米和 45 毫米的外壳具有相同的厚度。
官网的规格页面还揭示了苹果在发布 Apple Watch Series 7 时没有公布的一些参数信息。比如，该设备搭载 S7 芯片等。
以下是 Apple Watch Series 7 的具体参数信息：
41 毫米或 45 毫米表壳；屏幕区域增大 50% 以上
全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，1000 尼特亮度
铝金属表壳搭配 Ion-X 玻璃表镜
不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜
GPS 和 GPS + 蜂窝网络表款
配备 64 位双核处理器的 S7 SiP 芯片
W3 无线芯片
U1 芯片 (超宽带技术)
带有触觉反馈的数码表冠
血氧传感器
电极式心率传感器和第三代光学心率传感器
心率过高或过低时的预警通知
全球紧急呼救电话
SOS 紧急联络
摔倒检测
游泳适用 (防水 50 米)
防尘 (IP6X 级别)
抗裂性能出众的表镜
LTE 和 UMTS
无线局域网
蓝牙 5.0
GPS/GNSS
指南针
全天候高度计
32GB 容量
充电速度更快
41 毫米版本：
高度：41 毫米
宽度：35 毫米
厚度：10.7 毫米
表壳重量 (GPS)：32.0 克
表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 32.0 克
45 毫米版本：
高度：45 毫米
宽度：38 毫米
厚度：10.7 毫米
表壳重量 (GPS)：38.8 克
表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 38.8 克
IT之家了解到，苹果表示，Apple Watch Series 7 的外壳经过改进，边缘更柔软、更圆润，但整体尺寸与 Series 6 非常相似。