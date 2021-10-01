爆料：苹果 Apple Watch Series 7 将在 10 月中旬发货，最早下周开始预购

IT之家 10 月 1 日消息 爆料人士 Jon Prosser 援引“熟悉发布情况”的消息来源称，Apple Watch Series 7 将于 10 月中旬发货，“最早于下周开始预购”。

苹果公司在 9 月份的发布活动中，与 iPhone 13 机型一起推出了 Apple Watch Series 7，但当时官方表示新的 Apple Watch 将在秋季晚些时候发货。

目前还没有关于 Apple Watch Series 7 何时上市的官方消息，但大多数 Apple Watch Series 6 型号已经售罄好几周了。有传言称，Apple Watch Series 7 被推迟上市是因为设备的复杂性造成的制造问题，这推后了大规模生产。

苹果分析师郭明錤在 9 月初表示，苹果已经解决了生产问题，生产将在 9 月中下旬启动。

Prosser 说，苹果已经开始“通知”询问评测设备的媒体，预计“在未来几周内”给出更多关于 Apple Watch Series 7 的信息，但没有其它信息。Prosser 在爆料方面的历史好坏参半，特别是在发布日期的预测方面，因此应该对此爆料持怀疑态度。

不过，10 月中旬是一个合理的猜测，尤其是预计苹果今年还有一次发布活动，可能在 10 月中下旬举行。

IT之家了解到，Apple Watch Series 7 没有大多数人所期待的设计变化，包括今年早些时候 Prosser 描述的平边设计，不过使用了更大的显示屏，更薄的边框，以及新的 41 毫米和 45 毫米尺寸选择，但 Apple Watch 的总体弧形设计保持不变。Apple Watch Series 7 没有新的健康追踪功能，但苹果改善了耐用性，并增加了快速充电功能。Apple Watch Series 7 的定价将从 399 美元开始。