苹果想成为好莱坞重量级玩家：将建立新地区总部以制作电影和电视节目

北京时间 10 月 9 日早间消息，苹果准备在美国卡尔弗城（Culver City）和洛杉矶交界处建设新地区总部，这一投资向外界传达一个信号：苹果想成为好莱坞重量级玩家。

▲ 苹果新地区总部渲染图

地区总部包括 2 幢办公楼，面积 55 万平方英尺（约 5.1 万平米），将会安置 Apple TV+、Apple Music、工程与人工智能团队。庞大的建筑说明苹果会继续向内容制作投资，在好莱坞扩张。

Apple TV + 拥有的内容比对手（Netflix 和迪斯尼 +）少很多，苹果至今没有透露 Apple TV + 到底有多少付费订阅者，但它的确已经在市场上引起一些波澜。

在地区总部所在地苹果已经拥有 1500 名员工。2014 年苹果收购 Beats Electronics，它的总部就在加州卡尔弗城。苹果声称两幢大楼位于 National Boulevard 和 Venice Boulevard，离公共交通中心很近，苹果还会为员工提供班车服务。

卡尔弗城是电影制作中心，索尼子公司哥伦比亚电影公司（Columbia Pictures Corp）的总部就在那里。

苹果没有告诉公众地区总部何时建成，只是说 2026 年之前会在该地区安置 3000 名员工。