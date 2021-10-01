保密文化变泄密文化？库克开展行动找内鬼

IT之家 10 月 1 日消息 今年 9 月 19 日晚间，距离苹果公司的 iPhone 13 发布会过去 5 天后，苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 向员工们发送了一封邮件，主题只有一个“防泄密”。

▲ 苹果保密文化从内部瓦解

库克在邮件中直接点出了公司的泄密问题。他指出，苹果新一代 iPhone 13 系列手机在发布会举行前就被曝光的差不多了。另外，苹果在 9 月 17 日举行了一场全体员工大会，要求对未接种疫苗的员工进行频繁检测，但没有强制要求接种疫苗。不料，这场大会的内容也被泄露给了媒体。

他誓言要找出“内鬼”，“泄露机密信息的人不属于这里”。具有讽刺意味的是，库克的这封邮件也泄露了。

▲ 库克要找内鬼

这只是冰山一角。苹果员工对于远程办公安排、性别歧视、薪酬差距的不满使得他们难以再保持沉默，纷纷开始发声，在社交媒体上曝光苹果的内部问题。苹果曾经引以为傲的保密文化有从内部崩塌之势。

远程办公争议成导火索

今年 6 月 14 日，苹果远程办公倡导组织向库克发送了一封匿名邮件。“我们一致认同，我们在苹果这里工作就是为了开发无与伦比的伟大产品，丰富人们的生活、丰富世界，”他们写道，“我们同样确信，提高复工政策的灵活性也能让我们打造出相同，甚至更好的产品。”

就在两周前，库克宣布苹果复工政策。从 9 月起，苹果员工需要每周在办公室现场工作三天，周三和周五可选择居家办公。

这一政策倒是不令人意外。苹果管理层从未假装他们希望完全采用线上办公模式。但是，这一安排并不让苹果员工感到满意。在疫情期间，苹果员工习惯了居家办公，不希望回归办公室。

双方的紧张关系原本可能没那么快爆发，但是一个名为“拥护远程办公”的企业通讯软件 Slack 频道起到了推波助澜的作用。“拥护远程办公”创建于 2020 年 9 月，提倡更为灵活的办公环境。截至 2021 年夏天，该频道的成员数量达到了大约 2800 人，里面的对话越来越活跃。在库克宣布复工政策后，苹果员工们知道他们必须发声。正是这次小抵制为苹果员工接下来几个月组织抗议打下了基础，或许也会永远改变了苹果职场文化。

保密文化遭侵蚀

远程办公争执是苹果内部更深层次变化的一个象征。自 1976 年以来，苹果的运营基本上千篇一律：管理层就公司的运转作出决策，员工要么同意，要么走人。他们有的选吗？苹果目前的市值高达 2 万亿美元，已是世界上最具价值的公司，也是最强大的公司之一。

然而，过去几个月，这种文化开始遭到侵蚀。随着科技行业员工争取更多权力，苹果自上而下的管理模式似乎比以往任何时候都要落伍。现在，越来越多的员工在内部建立组织谋求改变，并且在 Twitter 上大声说出他们的工作环境。

“权力的平衡正在这里发生变化，”前 Macworld 杂志编辑杰森・斯奈尔 (Jason Snell) 表示，他自从上世纪 90 年以来就一直报道苹果新闻，“并不是所有人都害怕老板会解雇他们。在他们看来，‘我会说出一些苹果的坏事。如果你针对我，那么这会让你看起来很糟糕’。”

库克

这种改变一定程度上源于苹果已开展两年的激进新试验：使用 Slack。苹果员工此前都是在一个非常孤立的团队工作，没机会碰到当前项目或部门以外的同事。现在，他们可以使用 Slack 与公司内的任何人沟通。员工们已经发现，他们个人对工作的抱怨被人分享到了苹果内部完全不同的部门。

员工们的抱怨因人而异。一些员工希望苹果对内部工具投资，以保护他们的个人隐私。其他员工则希望苹果在薪酬方面更透明。许多人感觉，苹果员工关系团队在解决他们职场顾虑方面的能力严重不足。从库比蒂诺的资深软件工程师到新泽西的零售员工，苹果员工的最强烈愿望就是他们的声音能够被听到。

首次公开叫板管理层决策

2021 年 5 月 11 日，一群苹果女员工发现，苹果招来了前 Facebook 产品经理安东尼奥・加西亚・马丁内斯 (Antonio Garcia Martinez)。马丁内斯曾出版过一本名为《混沌猴子》的书，他在书中形容湾区的女性“软弱、娇养、天真”。在苹果女员工看来，马丁内斯厌恶女性，是一名种族主义者。

苹果女员工们开始在 Slack 频道中讨论这个问题，最终决定向苹果服务业务高级副总裁艾迪・库伊 (Eddy Cue) 写一封内部信。她们并不是一定要求公司解雇马丁内斯，只是希望在第一时间知道他是如何被苹果招来的。

苹果因女员工抗议解雇马丁内斯

第二天，就在她们为这封内部信最后润色时，其中一个版本被泄露给了媒体。几个小时后，马丁内斯被解雇。

对于 Slack 频道中的许多女员工来说，信件的泄露让她们感到被冒犯。他们的初衷是想让信件保留在公司内部，只是想与苹果管理层接触，听听他们的说法。

但是，从苹果员工组织的角度来说，这也代表着一个转折点。在这封信件曝光后，另外一个员工组织致信库克，要求苹果公开支持被以色列炸弹袭击造成致命伤害的巴勒斯坦。接着，拥护“远程办公”的 Slack 频道发布内部信，抵制复工政策。他们还在公司内部传阅一份调查，询问同事们对于返回办公室工作的看法。这份调查的结果也很快公布于众，接近 90% 的受访者表示，灵活办公选项对他们很重要。

这些拥护行动让苹果员工参与到了科技行业更广泛的求变运动中。至少自 2018 年以来，这些运动正在撼动科技行业。例如，谷歌员工举行罢工抗议公司对于性骚扰行为的处理，亚马逊仓库工人则试图成立工会，Facebook 员工则把他们的不满泄露给了媒体。

值得注意的是，这是苹果员工首次加入抗议队伍，公开抵制公司管理层的决策或者不作为。

苹果采取打击行动

今年 8 月 20 日，苹果宣布，由于新冠肺炎病例反弹，公司将把复工时间推迟到至少 2022 年 1 月。苹果员工支持远程办公的声音迅速销声匿迹，因为他们知道不会很快被强迫回公司上班了。

苹果开始整顿非工作用途的 Slack 频道。在苹果女员工提交了有关聘用马丁内斯的内部信后，苹果员工关系团队宣布了一系列规定，禁止开设与苹果业务无关的频道，除非它们属于员工俱乐部或多元化小组的一部分。这些规定并不适用于已有 Slack 频道，这导致了一种奇怪现象的出现：苹果禁止开设公司范围内的薪酬平等频道，但却允许讨论阿猫阿狗的频道存在。

接着在 9 月 9 日，苹果采取了应对员工异议的首次重大公开行动：解雇了抱怨性别歧视的苹果高级工程项目经理阿什利・吉奥维克 (Ashley Gjøvik)，理由是吉奥维克泄露了苹果机密信息，违反了保密协议。

解雇吉奥维克可能真正意味着苹果高层开始注意员工的抗议行动。不过，苹果很可能无法阻止员工们互相交流。许多人已经在接触，开始组织行动。一些员工已经加入非工作用途的 Discord 频道，讨论存在于苹果多个团队的薪酬平等和其它问题。

对于一些员工来说，在苹果工作的条件就是忍受该公司的等级制度和保密文化。但对于那些发起反抗的员工，他们想问的问题是：真的必须这样吗?

苹果尚未置评。