苹果公司的游戏业务相关收入超过索尼、任天堂、微软、动视的总和

IT之家 10 月 4 日消息 《 华尔街日报》的分析显示，苹果 2019 年在游戏方面的营业利润为 85 亿美元，也就是说苹果 2019 财年仅凭借抽成就从 App Store 游戏中获得超出任天堂、微软、动视暴雪和索尼收入总和的利润。

据悉，由于大量证据在发现过程中浮出水面，并随后提交给法庭，Epic 和苹果之间的诉讼使许多关于苹果运营的细节被曝光。不过在苹果在案件审理期间表示，外界讨论的利润率不对，材料中的数据比实际要高。

该报告称，游戏数据比索尼、动视、任天堂和微软在同样的 12 个月周期内从游戏中获得的营业利润高出约 20 亿美元。IT之家了解到，这里的游戏公司的数据来自公司文件，而微软的数据来自分析师的估计。

苹果回应称，案件审理过程中讨论的营业利润率是根据分析得出的，该分析并未考虑与 App Store 相关的众多联合成本。实际上，分析包括所有与游戏相关的收入，但只包括可能成本的一小部分。

分析师认为，游戏占 App Store 收入的大部分，加上 Sensor Tower 的数据，估计苹果今年可以从 App Store 中赚到 159 亿美元，其中 69% 来自游戏。引用法院数据来看，App Store 全年的营业利润为 123 亿美元，占整体营业利润的近五分之一。

所以外媒认为，无论细节如何，这一数据都表明苹果是游戏领域中一支不容忽视的力量，超过了与其他多个主流游戏公司。

在 9 月 10 日的诉讼裁决中，法官伊冯娜・冈萨雷斯・罗杰斯指出，苹果确实享有超过 55% 的可观市场份额和超高的利润率，但 Epic 未能证明苹果是一个“非法垄断者”，而 Epic 已对该决定提出上诉。