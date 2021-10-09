Facebook 再次发生全球性宕机，被嘲笑一周工作三天

北京时间 10 月 9 日消息，社交巨头 Facebook 公司在周五遭遇了本周的第二次全球性宕机事故。Facebook 为周五这两小时的服务中断向用户道歉，并把原因归结于又一次的错误配置改变。

Facebook 证实，其 Facebook 主应用以及旗下 Instagram、Messenge、企业通信软件 Workplace 受到了最新宕机事故的影响。

“对于在过去两个小时无法访问我们产品的所有人，我们表示真诚的歉意，”Facebook 表示，“我们已修复了问题，现在一切应该都恢复正常了。”

在最新宕机事故发生期间，一些用户无法载入他们的 Instagram 信息流，其他人则无法在 Messenger 上发信息。人们迅速在 Twitter 上针对 Facebook 本周的第二次服务中断分享表情包，开玩笑。

“看起来 Facebook 一周工作 3 天，周一和周五关闭？”一名 Twitter 用户称。

Facebook 在周一发生了长达近 6 小时的全球性宕机事故，导致其 35 亿用户无法访问其社交媒体和聊天服务，包括 Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger。周一的事故是宕机监测公司 Downdetector 有史以来所看到的最大一次宕机，帮助其对手应用的使用量暴涨。例如，聊天应用 Telegram 在一天内获得了逾 7000 万新用户。

俄罗斯官员称，周一的宕机事故表明俄罗斯开发自主社交网络是正确决定。欧盟反垄断事务主管玛格丽特・维斯塔格 (Margrethe Vestager) 则强调了只依赖少数大型公司面临的后果，表示这些公司需要更多对手。

一周内的两次宕机事故让 Facebook 承受了更大压力。此前，一名举报人指控 Facebook 把公司利润置于打击仇恨言论和错误信息之上。