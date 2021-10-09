部分苹果 Apple Watch Series 7 延迟到 11 月发货：供应链紧张

北京时间 10 月 9 日早间消息，据报道，苹果从周五开始接收新 Apple Watch Series 7 智能手表订单，不过由于供应链紧张，一些消费者可能要等 2 个月才能拿到新手表。

Apple Watch Series 7 于 9 月中旬发布，纽约时间周五上午 8 点开始接受预订，预计产品会在 10 月 15 日送到店铺。但仅仅开放预订几分钟，苹果就说 10 月 15 日之前很难交付。一些消费者预订部分款式时收到的信息更让人失望：11 月才能拿到货。

彭博社在 8 月时曾报道说，Apple Watch Series 7 手表生产遇到困难。发布 Apple Watch Series 7 手表时苹果并没有告知上市时间，大家于是对制造问题有一些担忧。本周早些时候苹果才发布消息说 10 月 15 日发售，但现在又有消息说交付时间延迟，这说明供应很紧张。

供应紧张的不只有 Apple Watch，预订 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的消费者也发现发货日期推到了 11 月，新的 iPad mini 和 AirPods Max 同样受到影响。

但分析师依旧看好苹果股价。美国马上就会迎来购物旺季，分析师预计，在新季度，苹果营收会达到 1200 亿美元，同比增长 7%。