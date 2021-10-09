苹果 Apple Watch Series 7 支持快充功能，需使用包装盒内充电线

IT之家 10 月 9 日消息 苹果 Apple Watch Series 7 智能手表已于昨晚开启预售，新手表的新功能之一是其快速充电功能，苹果公司称其充电速度提升 33%，能够在大约 45 分钟内将手表充电到 80% 左右的电量。

但是，如果用户想使用 Apple Watch Series 7 的快充功能，需要使用手表包装盒内附带的充电底座，这是一个全新的“Apple Watch 磁性快速充电底座”，与旧款不同（旧款不提供快充）。

IT之家了解到，旧的 USB-C 充电底座和新的从外观上看是一样的，但只有新的底座的充电线可以为 Apple Watch Series 7 全速充电（假设用户有一个 USB-C 充电器，可以输出适当的功率，苹果推荐自家的 20W USB-C 充电器）。

虽然苹果已经停止在其网站上销售不提供快速充电的旧 USB-C 充电底座，但它们仍然可以从其他零售商那里买到，所以如果用户想买一个备用的，要确保买的是正确的。这也意味着，如果用户拥有一个内置充电器的现有的苹果手表充电底座或支架，用户将无法利用 Apple Watch Series 7 的快速充电功能。

值得一提的是，苹果官网页面显示，为了减少对环境的影响，Apple Watch 不随附电源适配器。官方建议用户使用现有的电源适配器，或在结账前加购新的电源适配器。

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