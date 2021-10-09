特斯拉总部搬家背后：美国电动汽车行业地图正在重画

北京时间 10 月 9 日早间消息，据报道，近日，美国电动车制造商特斯拉公司宣布，将把公司总部从加州帕罗奥托搬迁到得克萨斯州奥斯汀市。媒体分析指出，这反映出美国电动车行业的一个发展趋势，这一行业的就业机会开始从过去电动车销量比较高的沿海“蓝州”（民主党掌控的州），向美国南部和西部地区转移，这些地区税负较低、监管宽松，工会的势力也不像其他地方那样强大。

行业转移

据统计，在得克萨斯州、亚利桑那州、俄克拉荷马州、田纳西州和肯塔基州，老牌汽车厂商和电动车新创公司已经投入了 240 亿美元资金。

在股东大会上，特斯拉 CEO 马斯克宣布了搬迁总部的决定，这相当于给美国汽车行业重心的转移趋势画上了一个惊叹号。这样的转移也将带来新的竞争和冲突。

如今，美国各个州都在争抢电动车行业的就业岗位，而且政治意味浓厚。过去，民主党掌控的蓝州拥有更多的电动车买家以及行业投资人，他们在气候问题上持有自己的主张。

不过更多的就业岗位正在向“红州”（共和党掌控的州）转移，这些地区在政治上更加保守。一些共和党的州长一边支持传统的化石能源行业，一边又希望获得电动车行业的投资和就业机会，为此他们也推出了投资补贴，并创造一个宽松的监管环境。

周四在特斯拉宣布决定之后，得州州长格雷格・艾伯特（Greg Abbott）在推特网站发帖称：“孤星州（得州别称）是一片充满创新和机会的土地，欢迎特斯拉。”

特斯拉已经成为全世界市值最高的汽车公司。在总部搬迁过程中，特斯拉将迎来新的挑战，一方面要利用得州的营商环境优势，另外一方面还要安抚加州旧金山湾区招聘来的科技行业人才。特斯拉同时还要考虑到加州、纽约州等“蓝州”的电动车消费大市场。

美国一家工业选址公司的负责人约翰・博伊德（John Boyd）评论说，目前加州处境不利，特斯拉也不希望招致外界公益机构的批评，即特斯拉在危难中抛弃了加州，只为寻求更优厚的投资激励待遇。

周五，加州州长纽森（民主党人士）公开称赞了马斯克，称他在加州投资特斯拉以及 SpaceX 公司，建设设施，创造了就业岗位。

工会势力

福特汽车等传统汽车厂商也面临和特斯拉类似的问题。上周，福特宣布，该公司将和韩国动力电池供应商“SK 创新公司”共同投资 110 亿美元，在田纳西州建设电动车和动力电池制造基地。这个基地的规模将超过福特在密歇根州 Dearborn 的 Rouge 基地。

据报道，田纳西州的新基地以及福特在肯塔基州的相关业务，将创造 1.1 万个就业岗位。

随后，“美国汽车工人工会”很快就呼吁福特公司要确保南部新基地的就业岗位都属于“工会岗位”（即分配给工会成员）。不过在田纳西州和肯塔基州，根据规定，工人的工会成员资格仅仅是可选项。此外，这两个州一些汽车制造商的员工，也反对“美国汽车工人工会”进来建立分支。

之前，马斯克和加州政府曾经发声不愉快，主要原因是去年新冠疫情期间，加州监管部门强迫特斯拉的弗里蒙特工厂停产。当时，马斯克曾经发出威胁，称要把特斯拉总部和未来的增长计划搬离加州。

马斯克本人也在去年把家搬到了得州，他还穿戴了西部特色的服饰。需要指出的是，马斯克是全球知名的亿万富豪，拥有不菲家产，而加州目前的个人所得税率高达 13.3%，而得州完全没有个税。

不过在汽车市场上，在特斯拉去年的全球电动车交付量中，加州一个市场就占到了 15%。

周四，马斯克补充说，特斯拉把总部搬迁到得州，并不是要彻底离开加州。未来，加州弗里蒙特电动车工厂以及内华达州雷诺市的锂电池工厂的产能还将增加一半。

一位消息人士透露，特斯拉目前在帕罗奥托雇佣的员工预计，一些工程技术岗位仍保留在硅谷地区，一些财务类岗位则将会迁移到得州。

尴尬问题

不过，得州目前还有一个让地方官员和特斯拉尴尬的难题，那就是该州法律禁止特斯拉公司向消费者直销汽车（必须通过第三方汽车经销商）。

得州奥斯汀是美国人口增长最快的都市区，从 2010 年到 2020 年，奥斯汀人口增长了三成，达到 230 万人。

需要指出的是，虽然得州是保守“红州”，但是包括奥斯汀在内的多个大城市，以及特斯拉建设工厂的特拉维斯县则长期被民主党掌控。这些地区和得州人口稀少的共和党掌控区有所不同。

科技中心

奥斯汀是美国的科技行业中心之一，是戴尔科技公司的总部所在地。包括苹果和谷歌在内的硅谷科技巨头在这里设有分支机构。去年底，美国商用软件巨头甲骨文宣布，将把总部从硅谷搬迁到奥斯汀。

韩国科技巨头三星电子已经投资 170 亿美元，在奥斯汀北部建设一座芯片制造厂，这一项目接近完工。

对于特斯拉搬迁总部的决定，奥斯汀市的民主党市长史蒂夫・阿德勒（Steve Adler）表示欢迎。他认为特斯拉将会带来奥斯汀需要的中等技术要求的清洁制造岗位。

在美国，奥斯汀市还以非主流（另类）文化闻名，这里举办“奥斯汀城市极限”等音乐节，以及著名的文化、音乐、科技活动“美国西南偏南大会”，这些活动每年都吸引大量美国人蜂拥到奥斯汀。

不过，城市人口高速增长，以及加州高薪一族的涌入，引发了奥斯汀一些原住民的不满。有报道称，其他州的居民以报价两倍的价格、全现金方式买走房产，让一些奥斯汀市民感到郁闷。