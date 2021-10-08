马斯克：因供应短缺特斯拉不得不涨价，上海工厂表现超棒

10 月 8 日消息，据外媒报道，对于电动汽车制造商特斯拉来说，2021 年年度股东大会召开之际恰逢该公司迎来历史性时刻。特斯拉在 2021 年第三季度生产了 237823 辆汽车，交付了 24.13 万辆汽车，创造了新的纪录。现在，所有人都在关注该公司第四季度的业绩。与往年不同，特斯拉今年的股东大会以在线方式举行，马斯克等高管讨论了工厂扩张计划、电动皮卡投产、4680 电池生产等话题。

以下是特斯拉 2021 年年度股东大会内容摘要：

2030 年前生产 2000 万辆汽车

此次大会由特斯拉投资者关系高级主管马丁・维查（Martin Viecha）主持，他首先引导特斯拉董事长罗宾・德霍姆 (Robyn Denholm) 登台。德霍姆表示，在过去 12 个月里，特斯拉始终在帮助改变公众对电动汽车的态度，促使更多人接受电动汽车。虽然特斯拉今天的表现已经超过了预期，但该公司才刚刚起步。她重申了特斯拉在 2030 年前实现生产 2000 万辆汽车的目标。

德霍姆补充说：“汽车和能源行业必须完全电动化。这是毫无疑问的，我们需要继续以指数级增长，才能对我们的星球和股东产生真正的影响。”她还透露，特斯拉的员工人数现在已经接近 10 万人。

德霍姆感谢董事会成员，特别是即将从董事会退休的安东尼奥・格拉西亚斯（Antonio Gracias）。她说：“安东尼奥，我们非常感谢你为公司所做的一切。我们会想念你的！”她还感谢了特斯拉股东，称“我们的股东是我们所见过的参与积极性最高的股东”。

供应短缺迫使涨价 坚信 Model Y 会更成功

在投票环节，特斯拉股东们批准了该公司提出的大部分建议。随后，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 登台。他首先感谢了特斯拉团队的努力，并援引了生产和交付数据加以说明。

马斯克提到，特斯拉正在高速发展，但前提是芯片短缺问题能尽快缓解。他指出，Model 3 已经成为全球最畅销的高端电动轿车。他还戏言：“我差点儿被逮捕，因为我声称我们每周要生产 5000 辆 Model 3。”马斯克还重申，他认为 Model Y 会更成功。特斯拉需要尽快让柏林和奥斯汀工厂投产。

马斯克说，特斯拉这些年在财务上遭遇了很多困难，并称自己绝对不想再重温那些岁月。他还补充说，特斯拉的财务状况应该会更好，尤其是在“全自动驾驶”（FSD）系统成熟的时候。但马斯克承认，由于供应短缺，特斯拉不得不提高汽车价格，但希望这只是暂时的。

上海工厂表现超棒 誓言打造世界最安全工厂

马斯克重申，特斯拉需要更多电池。电池来自供应商，更多来自特斯拉本身。他称：“你们能供应多少电池就供应多少，没有限制。”

马斯克指出，他喜欢核聚变的想法，但天空中有个巨大的聚变反应堆，我们每天都可以利用它。那么为什么不使用它呢？他重申，特斯拉的根本利益将取决于该公司如何加快可持续能源创新。马斯克证实，上海工厂现在已经超过了加州弗里蒙特工厂。他对上海工厂的表现大加赞扬，包括令人惊叹的车辆质量、运营效率等。

马斯克透露，弗里蒙特工厂将进一步优化。无需置疑，特斯拉似乎正迈上未来几年大量生产汽车的道路上。马斯克还引用了特斯拉的《影响报告》，阐述该公司正如何努力做正确的事情。马斯克还提议征收碳税，称这真的很有必要。

马斯克解决了人们对甲烷和电池的某些担忧。他说：“你可以回收电池，这样做是值得的。”他补充说，他亲身经历了得克萨斯州的停电事件。停电发生时，如果房屋有太阳能和 Powerwall，情况会更好。马斯克还补充说，特斯拉的工厂安全已经大幅改善，甚至到比行业标准高出约 18%。他说：“我们的目标是打造地球上最安全的工厂。”

马斯克谈到“人工智能日”，并表示有必要改变人们对特斯拉真实身份的看法。他说：“特斯拉既是一家硬件公司，也是一家软件公司。”他确实表示，“人工智能日”活动非常成功，因为该公司收到了大量针对其 AI 团队的求职申请。这意味着特斯拉机器人项目真的要上路了吗？

马斯克宣布，特斯拉总部现在位于得克萨斯州的奥斯汀。然而，这并不意味着该公司要离开加州。他说：“我们将继续在加州扩张，但在得克萨斯州更是如此。”

CyberTruck 和 Semi 2023 年量产

接下来是提问环节，马斯克开始回答各种提问。首先是电动皮卡 Cybertruck 的生产问题。马斯克表示，特斯拉受到整个供应链短缺的限制，而不仅仅是芯片。因此，即使该公司现在生产电动卡车 Semi 和 CyberTruck，由于供应链紧张，产量也不会太高。CyberTruck 和 Semi 的初步生产将于明年开始，2023 年将开始批量生产。

特斯拉新款跑车 Roadster 有望在 2023 年到来。4680 电池的生产今年可能不会在得克萨斯州开始，但弗里蒙特加藤路工厂的 4680 电池试点生产线正加紧生产。马斯克指出，无论出于何种意图和目的，加藤工厂本身就是个拥有 10GWh 产能的大型电池厂。他说：“在特斯拉，建厂所需的时间比实现大批量生产所需的时间更长。”

当被问及是否有新工厂计划时，马斯克笑了笑，补充说建工厂很难。他称：“我想我们明年就会开始寻找新厂址。但我认为我们可以在柏林和奥斯汀做很多事情，并继续在中国和弗里蒙特扩张，所以在欧洲、中国和北美都有工厂是件好事。我们至少会在客户所在的地方拥有能够大批量生产产品的工厂。”

马斯克指出，目前还没有分红的计划。

至于特斯拉能源部门的发展方向，马斯克称，今年能源部门的进展不太好，因为与公司汽车业务相比，该公司的电池存储产品受到很大影响。

马斯克还指出，特斯拉下一个巨型工厂的占地面积不一定会更大，但它们会越来越先进。这很大程度上证实了“TeraFactory”的概念，它可能不会比该公司目前的工厂大太多。但他们的产出将是疯狂的，马斯克说：“并不是所有的巨型工厂都会随着每次迭代而变得更大，但它们会变得更先进、更有效率。”

马斯克被问及特斯拉小型巴士的问题，他承认自己实际上是大众最初小型巴士 VW Minibus 的铁杆粉丝。马斯克说：“我认为，随着时间的推移，我认为特斯拉将生产所有主要的车型，进入每个重要的类别中。”

希望死前看到首家外星工厂

至于太阳能屋顶业务，马斯克指出，该公司实际上正在取得快速进展。他说：“自从我们专注于 Model 3 的生产以来，能源业务总体上处于亏损状态。我们在这方面落后了几年，但我认为我们在太阳能屋顶方面正在取得进展。”他补充说，太阳能屋顶目前的效率要高得多，有了新的房屋建筑商。

马斯克重点突出了太阳能和电池的重要性。他指出，今年早些时候，当遭遇得克萨斯州寒流时，他正在一位朋友的家里。不幸的是，他的朋友既没有太阳能，也没有 Powerwall，所以他们在黑暗中冻得瑟瑟发抖。

马斯克还证实，FSD Beta 10.2 正在按计划在周五晚上向拥有完美“安全评分”的车主推出，它“看起来真的很不错”！

马斯克在回应询问时表示，全球汽车年产量约为 1 亿辆。因此，当运输部门实现电气化时，电池材料的开采将停止。到那时，关键的电池部件可以回收利用。马斯克说，这种情况将在大约 30-40 年后成为现实。

马斯克注意到，锂资源非常丰富。锂的储量如此丰富，以至于实际上很难找到没有锂的地方。他说：“真正重要的是阴极，我们的长续航版车辆使用镍基阴极。但对于标准续航车辆来说，我们使用的是铁基阴极。虽然镍并不稀少，但铁显然更易找到。”

对于特斯拉何时将建第一家外星工厂，马斯克回答称：“我喜欢你的思维方式。不过，我想在我死前应该能够看到。”马斯克还被问及他的“安全评分”，他称：“其实我也不知道，因为我刚刚加入，但我会搞清楚的！”

特斯拉在得克萨斯州可能会有更多的储能项目。马斯克指出，特斯拉正在与 ERCOT 就更多潜在项目进行谈判。至于特斯拉保险业务，马斯克称这是个监管迷宫。尽管申请数不胜数，但你得等很长时间。他表示，特斯拉保险业务下周将在得克萨斯州推出，但向其他州扩张还需要时间。

马斯克指出，得克萨斯州工厂将生产 CyberTruck 和电动全地形车 (ATV)。他承认 ATV 本身很危险，但特斯拉的目标将是制造最安全的 ATV，包括重心偏低等。马斯克建议，人们必须要有 CyberTruck 与 ATV 配合。至于电动飞机，马斯克认为将来会有的。