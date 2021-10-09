一加 Buds Z2 无线降噪耳机官宣：将随一加 9RT 在 10 月 13 日发布

IT之家 10 月 9 日消息 一加手机官宣了一加 9RT 5G 新机，该机将于 10 月 13 日 19:30 在线上发布。另外一加还宣布了 One More Thing，降噪新声代 一加 Buds Z2 无线耳机 将于 10 月 13 日一加 9RT 发布会全新推出！一加表示，深度降噪、持久续航、卓越音质，你想要的它都有。

此前爆料称，一加 Buds Z2 将采用类似上一代的的入耳式设计并附带硅胶耳塞，提供黑白两种配色，充电盒尺寸为 73.15×36.80× 29.07mm。

一加 Buds Z2 最显著的升级将是支持主动降噪和杜比全景声，配备 3 个麦克风，并进行续航等方面的设计改进，改善了风噪问题。据悉，该耳机采用了 11mm 动圈单元，支持防水防汗，具有 IP55 级认证，而充电盒则达到 IPX4。

一加 Buds Z2 还将支持蓝牙 5.2，但没有高级音频流编解码器，仅支持基本的 AAC 和 SBC，主动降噪深度 40 分贝，麦克风灵敏度达– 38dB (+-2dB)。

其他方面，这款耳机或采用 40mAh 电池，而充电盒则采用 520mAh 电池，从 0 充到 100% 需要 90 分钟，总续航时间可达 27 小时（降噪），不开启降噪可达 38 小时。

这款耳机在 ANC 开启的情况下可获得 5 小时的连续播放时间，在 ANC 关闭的情况下可达 7 小时，相比上一代 Buds Z 的 5 小时是一个重大突破。

IT之家获悉，一加官方还放出了一加 9RT 5G 的渲染图，图片跟之前曝光的相同，展示了应该是骇客银配色的机型，非常具有质感。

根据此前爆料，一加 9RT 5G 搭载高通骁龙 888 芯片和 12GB 内存，运行 Android 11 系统，采用 120Hz 刷新率的屏幕，4500mAh 电池，支持 65W 快充。新机最大的升级可能是主摄像头传感器，传言称该机会使用索尼的 5000 万像素 IMX766 传感器。