酷派集团委任秦涛等四名高管，均曾服务于小米集团

IT之家 10 月 9 日消息 酷派集团昨晚发布公告，公司委任四名高级管理人员：自 2021 年 10 月 8 日起起，秦涛获委任为酷派集团高级副总裁，胡行、李宇靖和司马云瑞同获委任为酷派集团副总裁。IT之家获悉，从履历来看，酷派此次委任的四名高管在加入酷派集团前，均曾服务过小米集团。

具体如下：

秦涛获委任为酷派集团高级副总裁兼集团参谋部参谋长，负责集团日常运营及管理；

胡行获委任为酷派集团副总裁及销售与服务中心总裁，负责营销、销售及服务体系的管理及运营；

李宇靖获委任为酷派集团副总裁及硬件产品中心总裁，负责产品规划、硬件研发、供应链及质量管理；

司马云瑞获委任为酷派集团副总裁及互联网中心总裁，负责数字化体系建设、手机操作系统研发及互联网业务。

下面是酷派集团委任高级管理人员公告：

酷派委任高级管理人员

董事会欣然宣布，自二零二一年十月八日起，秦涛先生获委任为本集团高级副总裁，胡行先生、李宇靖先生和司马云瑞先生同获委任为本集团副总裁。

秦涛先生（“秦先生”） 秦先生获委任为本集团高级副总裁兼集团参谋部参谋长，负责集团日常运营及管理。

秦涛先生，34 岁，武汉大学软件工程学学士。秦先生拥有逾 10 年移动互联网行业的经营及管理经验，擅长战略创新并组织实施。加入本集团前，彼于二零一六年 十月至二零一九年八月服务于小米集团（一家于中国香港联合交易所有限公司（“联交 所”）上市的公司，股票代码：1810），曾担任渠道创新部总经理，负责策划并实施小米的渠道升级战略；后参与组建集团参谋部，深度参与集团战略规划、渠道 治理、战略创新、管理提升等项目。加入小米之前，彼曾于二零零九年六月至二零一六年九月创立移动互联网公司并担任首席执行官，带领公司研发多款服务亿级用户的产品，实现用户价值与商业价值的和谐共赢。

胡行先生（“胡先生”） 胡先生获委任为本集团副总裁及销售与服务中心总裁，负责营销、销售及服务体系的管理及运营。

胡行先生，34 岁，西安交通大学信息工程学学士。胡先生拥有逾 10 年零售及营销管理经验。于加入本集团前，曾于阿里巴巴（中国）有限公司（一家于联交所上市 的公司，股票代码：9988）、小米集团（一家于联交所上市的公司，股票代码： 1810）、京东集团股份有限公司（一家于联交所上市的公司，股票代码：9618）任 职，负责电商渠道与新零售创新渠道业务。此前，彼曾于中国电信股份有限公司广州分公司任职，拥有丰富的移动终端行业管理与渠道拓展经验。

李宇靖先生（“李先生”） 李先生获委任为本集团副总裁及硬件产品中心总裁，负责产品规划、硬件研发、供应链及质量管理。

李宇靖先生，37 岁，华中科技大学电子科学与技术及工商管理学双学士。李先生拥有逾 15 年通讯行业产品研发及供应链管理经验。于加入本集团前，彼于二零一 六年九月至二零二零年十二月，先后担任小米集团（一家于联交所上市的公司， 股票代码：1810）手机部产品总监及集团参谋部总监，负责 Redmi 手机产品线规划、硬件产品体系战略规划等业务。此前，彼曾于二零一四年四月至二零一六年 九月于联发博动科技（北京）有限公司任职，负责中国大陆北区业务。

司马云瑞先生（“司马先生”） 司马先生获委任为本集团副总裁及互联网中心总裁，负责数字化体系建设、手机操作系统研发及互联网业务。

司马云瑞先生，40 岁，武汉大学计算机科学与技术学士及硕士。司马先生拥有近 20 年云计算、大数据及互联网业务经验。于加入本集团前，彼于二零一四年十二月至二零二一年二月于小米集团（一家于联交所上市的公司，股票代码：1810）先后担任多个高级职位，包括人工智能与云平台大数据部负责人及高级总监、互联网商业部副总经理。此前，司马先生曾于二零零五年七月至二零一四年十二月于微软亚洲工程院及微软亚太研发中心任职。