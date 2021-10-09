人们能听到北极光产生神秘声音，这是真的吗

北京时间 10 月 9 日消息，据国外媒体报道，有一种神秘现象困扰了观测者几个世纪：奇妙的绿色和红色北极光会产生任何可识别的声音吗？

▲ 这是由亚当・保尔森于 1882 年 11 月 15 日在格陵兰戈特霍普地区观察到的极光图像

由于太阳粒子和地球大气中气体分子发生相互作用，极光通常发生在地球两极附近，那里的磁场最强。然而，关于极光发出声音的报道非常罕见，而且一直以来都被科学家们忽视。

但是 2016 年芬兰一项研究最终证实称，北极光确实能产生人类耳朵可听到的声音！参与该项研究的一名研究人员录制的录音甚至声称捕捉到了地面 70 米之上神秘北极光发出的声音。

然而，这种声音背后的机制仍然很神秘，要听到这种声音必须满足一些条件。近期，英国剑桥大学历史与科学哲学博士研究生菲奥娜・埃默里研究分析了关于极光声音的历史报道资料，从而更深入地研究该神秘现象的方法，从而确定所报道的极光声音是客观现象、还是虚构现象。

▲ 在第一届国际极地年考察报告中，丹麦教师索福斯・特伦霍尔特（Sophus Tromholt）和少校亨利・道森（Henry Dawson）集中研究了极光声音。1882 年，特伦霍尔特在靠近芬兰和挪威边界的挪威村庄卡托凯诺建立了一个研究基地

历史数据

在 20 世纪初，极光噪音是一个特别活跃的争论主题，当时生活在北纬地区的居民曾多次声称，美丽迷人的极光出现时经常伴随着发生声音。

亲历者声称，特别强烈的北极光呈现在空中时，会有一种静谧、几乎察觉不到的噼啪声、嗖嗖声悄然出现。例如：上世纪 30 年代初，《设德兰群岛周报》大量报道了北极光声音事件，亲历者将北极光的声音比作“丝绸发出的沙沙声”或者“两块木板在平地上摩擦”。

此外，加拿大北部和挪威地区也出现类似的报道，然而，科学界对此并不信服，尤其是考虑到很少有西方探险家声称自己听到这种难以分辨的神秘声音。20 世纪初，极光噪音报道的可信度与北极光海拔测量密切相关，人们认为，只有那些呈现在低大气层位置的极光，才会出现人类耳朵能听到的极光声音。

然而，第二次国际极地年（1932-1933 年间科学家在南北极进行科学考察活动）的记录数据显示，极光最常发生在地球上空 100 千米的区域，而在 80 千米以下的区域很少发生。这表明，光发出的可辨识声音不可能传输到地球表面。

听力错觉？

鉴于这些发现，著名的物理学家和气象学家仍持怀疑态度，他们认为极光声音和关于超低空极光描述可能是民间轶事或者听力错觉。

参与无线电技术研究发展的英国物理学家奥利弗・洛奇爵士评论称，极光出现非常生动，可能是一种心理现象，就像流星有时会在大脑中发生嗖嗖的声音一样。同样，气象学家乔治・克拉克・辛普森认为，低空极光的出现很可能是由低空云层的干扰造成的一种光学错觉。

尽管如此，20 世纪最杰出的极光科学家卡尔・斯托梅尔发表了他的两位助手的报告，他们声称听到了极光声音，从而为此类报道增添了一定的可信度。

斯托梅尔的助手汉斯・杰尔斯特鲁普称，他听到了一种非常奇怪的微弱哨声，具有明显的波动，似乎与极光的振动一致。而另一位助手特乔恩则听到了“燃烧草或者喷雾”的声音，尽管两位助手提供的极光声音证据可能具有说服力，但他们仍未提到极光声音产生的机制原理。

▲ 亲历者声称，特别强烈的北极光呈现在空中时，会有一种静谧、几乎察觉不到的噼啪声、嗖嗖声悄然出现

声音和光

1923 年，加拿大著名天文学家克拉伦斯・钱特首次试探性地提出了该谜团的答案，他的答案获得了多数科学家的支持。他认为，北极光的运动改变了地球磁场，导致大气带电变化，即使是发生在相当远的距离。

当电气化过程遇到地面物体时，会在距离地表更近的地方产生噼啪声，很像静电的声音。这可能发生在观察者的衣服或者眼镜上，也可能发生在周围的物体上，包括冷杉树或者建筑物表层。

钱特的理论与许多关于极光声音的报道能巧妙地联系在一起，他认为这与偶尔报道出现的臭氧气味有关，据称，在北极光呈现在空中的时候，伴随着会出现臭氧气味，这类似于电火花的金属气味。

然而钱特的论文报告在上世纪 20 年代并未引起人们的关注，直到上世纪 70 年代，两位极光物理学家重新审视了历史证据，该数据才获得认可。钱特的理论在很大程度上被现今的科学家所接受，尽管对于产生极光声音的机制究竟是如何运作的仍存在争议。

可以确定的是，极光确实在极少数情况下能让人类的耳朵听到声音，伴随着极光发生的噼啪声、嗖嗖声和嗡嗡声等可怕声音，描述了一种客观的听觉体验，而不是幻觉或者想象。

极光声音取样

如果你想亲自聆听北极光的声音，可能需要在极地区域花费很多时间，因为这种听觉现象仅出现在 5% 的强烈极光中，人们也时常在山顶听到，周围仅有几栋建筑物，所以它不是一个特别容易实现的体验。

近年来，人们一直在探索极光的美学价值，激发音乐创作，并为与极光电磁信号相互作用的新方式奠定了基础。

拉脱维亚作曲家埃里克斯・埃森瓦尔德斯的乐曲创作中融入了美国探险家查尔斯・霍尔和挪威政治家弗里德托夫・南森关于北极光声音的日记摘选，他们两人都声称听到了北极光的声音。在埃森瓦尔德斯的作品《北极光》中将他们的北极光声音日记与拉脱维亚民歌交织在一起，这首民歌讲述了极光现象，由男高音独唱。

人们也可以通过广播收听到北极光的无线电信号，2020 年，英国广播公司 3 台的一个广播节目将极光的极低频无线电录音重新映射在人类可听频谱范围，虽然这与雪山顶上亲身感受北极光产生的声音不同，但这些无线电频率给人们一种敬畏的感觉，即极光的短暂、转瞬即逝的动态属性。