为继承李健熙遗产，三星家族出售 100 多亿元股票支付遗产税

北京时间 10 月 9 日消息，三星集团已故董事长李健熙 (Lee Kun-hee) 的继承人计划出售价值大约 18 亿美元 (约合 116 亿人民币) 的集团子公司股票，以协助支付超过 12 万亿韩元 (约合 646 亿人民币) 的遗产税。

▲ 李健熙遗孀洪罗喜

文件显示，李健熙的遗孀洪罗喜 (Hong Ra-hee) 已经在 10 月 5 日与韩国国民银行签署了一份信托协议，以处置 1990 万股或者 0.33% 的三星电子股票。按照三星电子周五的收盘价计算，这些股票价值 1.4 万亿韩元 (约合 75 亿人民币)。

另一份文件显示，李健熙的两个女儿李富真 (Lee Boo-jin)、李叙显 (Lee Seo-hyun) 也在 10 月 5 日与韩国国民银行签署了类似信托协议，分别出售 150 万股，合计 1.95% 的三星 SDS 公司股票。按照周五的收盘价计算，每人出售的股份价值约为 2420 亿韩元 (约合 13 亿人民币)。

李叙显还与韩国国民银行签署了一份信托协议，在 12 月 24 日之前处置 346 万股或 1.73% 的三星生命保险公司股票。这些股份的价值约为 2470 亿韩元 (约合 13 亿人民币)。