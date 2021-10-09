我国电投光伏发电装机容量全球第一，现存相关企业超 20 万家

IT之家 10 月 9 日消息 日前，由国家电投和中国光伏行业协会共同主办的中国光伏产业高质量发展论坛在京举办。国家电投董事长钱智民在会上表示，近 5 年来，国家电投光伏发电装机容量增长了 6 倍，超过 3500 万千瓦，稳居全球第一。

5 年来，光伏累计发电量超过 1300 亿千瓦时，减排二氧化碳排放约 1 亿吨。

企查查数据表示，我国目前现存光伏发电相关企业 20.03 万家。2017 年我国新增光伏发电企业 3.19 万家，同比增长 63.07%，是近十年新增企业最多的一年。2020 年新增光伏发电企业 2.76 万家，同比新增 33.28%。2021 年前 8 月，我国共新增光伏发电相关企业 4.01 万家。

从区域分布来看，山东省拥有最多的光伏发电企业，共 3.91 万家。

其次是江苏和广东，分别有光伏发电相关企业 2.20 万家、1.30 万家，位列第二、三名。此后依次为河北省、浙江省和河南省等。

IT之家了解到，从城市分布来看，滨州有光伏发电企业 5680 家，排名第一。西安市拥有 3929 家光伏发电相关企业，济南市有 3523 家，排名前三。其次是潍坊市、聊城市和青岛市等。