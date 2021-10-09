拼多多百亿补贴年度狂欢节开启，全品类大牌正品大降价！

一年一度的国庆节七天长假，一眨眼就过去了。还没有玩够的小伙伴们，此刻想必觉得心头萦绕着一丝挥之不去的忧伤吧。

何以解忧？唯有放假，或者暴富，或者想买的东西大降价！

现在机会来了，10 月 8 日-10 月 10 日，拼多多百亿补贴年度狂欢节开启了，全品类爆款大降价。双重补贴加码，无需等待 1111！

百亿补贴大家都知道的，简单粗暴，没有满减，没有数学游戏，也没有拼手速，件件商品都是真金白银地往下降。

在这假期刚结束的敏感时分，拼多多这是要用百亿红包砸向我们脆弱而忧伤的心灵？这与这种行为，我只想说：

让暴风雨来得更猛烈些吧！

好产品很多，你可能会逛得眼花缭乱，IT之家不妨就先为大家挑选一些不错的产品。大家还在等什么，速速上车！

百亿补贴年度狂欢节主会场：点此前往

1、iPhone 12 系列

虽然 iPhone 13 系列已经发布了，但毕竟是新 iPhone，价格还是挺高的，加上今年的 iPhone 13 系列功能升级并不是很大，很多朋友可能更愿意入手一台各方面完全不过时的 iPhone 12。

iPhone 12 系列有综合现在用起来仍然非常强大的 A14 仿生芯片加持，双 1200 万像素的广角和超广角系统，可以拍摄 4K 杜比视界 HDR 视频，续航能力出色，并且支持 5G，屏幕采用超瓷晶面板，更加坚固耐用，更有小尺寸的 iPhone 12 mini 可选择。

iPhone 12，京东官方平台 64GB 版本 5199 元起售，拼多多百亿补贴年度狂欢节再补贴 530 元，只要 4669 元即可，而人气版本 128GB 款最低 4999 元，感兴趣的朋友还不赶快下手？！

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2、OPPO Find X3 Pro

如果你不想用 iPhone，那还有很多出色的安卓高端手机可选，比如这款 OPPO Find X3 Pro。

OPPO Find X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。

此外，这款手机首次实现全链路色彩管理系统，全局支持 10bit 图片和视频，从拍摄、编码、存储、解码到显示，不仅可以生产 10 亿色，还能观赏 10 亿色，视觉体验绝对出色。

OPPO Find X3 Pro 目前官网售价 5499 元起，而拼多多百亿补贴狂欢节旗舰只需要 4099 元，这种优惠力度，错过就太可惜了。

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3、戴尔游匣 G15 5511

随着 11 代酷睿高性能移动版处理器上市，游戏本市场已经迎来一波高潮，乘着拼多多百亿补贴年度狂欢节的东风，买一款游戏本也是不错的选择。

这款戴尔游匣 G15 5511 就是目前比较热门的游戏本，它搭载 11 代酷睿 i7-11800H 处理器，加装 RTX 3060 独立显卡，16GB DDR4 内存和 512GB 固态硬盘，整体性能在很高的水平。

同时这款游戏本还搭载了 15.6 英寸 120Hz 刷新率的屏幕，在游戏时不放过每一个细节画面，加上酷炫的外观和坚固的做工，让戴尔游匣 G15 5511 成为一款相当硬核的游戏本。

游匣 G15 5511 原价为 9299 元，百亿补贴狂欢节期间，售价低至 8099 元，简直让人眼馋。

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4、宏碁新蜂鸟 Fun S40

推荐完游戏本，自然也不能落下轻薄本，小编选择的是这款宏碁新蜂鸟 Fun S40。这款轻薄本搭载 i5-1135G7 处理器，16GB DDR4 内存，最高 1TB SSD，在轻薄本中也算是性能强者了。同时这款轻薄本机身只有 17.9mm 的厚度，重量则为 1.45kg，感兴趣的小伙伴别错过了。

拼多多百亿补贴狂欢价只要 3999 元！

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5、苹果 AirPods Pro 主动降噪无线蓝牙耳机

今年的秋季新品发布会，苹果并没有发布新款 AirPods ，因此 AirPods Pro 仍然是最值得购买的 AirPods 产品之一。

AirPods Pro 是第一款支持主动降噪功能的 AirPods，并且支持通透模式，降低低频噪音的同时，允许外部声音进入，让你即可享受美妙音乐，又能与周围世界互动。

此外，AirPods 采用定制的扬声器驱动单元，高动态范围放大器和 H1 芯片默契配合，让音质相比 AirPods 有显著的提升。

苹果 AirPods Pro 目前官网售价 1999 元，拼多多百亿补贴狂欢节期间只需要 1375 元，可以说是全网超低价了。

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6、小米平板 5 Pro

这两年，平板电脑的市场热度重新换发，连平板产线停滞好久的小米也重新发布了小米平板 5 系列，虽然是回归的初尝试，但小米平板 5 系列整体素质还是非常出色的。比如这款小米平板 5 Pro，采用骁龙 870 处理器以及 2K 120Hz 屏的组合，畅快爽完《原神》这样的大作也不是问题，同时 8 扬声器的加持让这款平板无论玩游戏还是追剧都更有沉浸感。

此外，小米平板 5 Pro 还搭载了 MIUI for Pad 系统，全新 DOCK 栏、平行视窗功能可以提升你的交互效率，搭配小米灵感触控笔和键盘保护套，可以成为随时随地辅助办公的小助手，区域截屏、记录灵感、书写绘画，简单方便。

小米平板 5 Pro 全网低价为 2659，而现在拼多多百亿补贴价格仅为 2499 元，比低更低！

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7、飞利浦电动牙刷机皇款 HX6730/02

很久以前小编觉得电动牙刷是一种比较鸡肋的产品，但后来用了之后就再也回不去了，想要保护口腔健康，电动牙刷功效还是比较明显的。而小编推荐的这款飞利浦成人声波震动牙刷机皇款 HX6730/02 就是比较出色的产品。

这款电动牙刷采用创新的流动洁力技术，可做到 31000 次/分钟高频震动，激活水流深入牙隙与口腔死角，同时在磁悬浮脉冲马达的加持下能保持恒定动能输出，带来同等高效的清洁力。

还有，飞利浦 HX6730/02 的刷头采用杜邦软毛，不伤口腔，还能深入狭小缝隙清洁牙菌斑，刷头用久了，还会智能提示更换刷头，并且牙刷也内置智能计时程序，2 分钟科学净齿。

懒人必备的牙齿清洁神器，百亿补贴狂欢价仅售 198 元！

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8、石头扫地机器人 T7

和电动牙刷一样，扫地机器人也是逐渐获得大众消费者认可的产品，如今高端的扫地机器人在清洁效果和智能化方面已经相当出色。

石头扫地机器人 T7 拥有高达 2500Pa 的强劲吸力，地上的各种脏污都能强劲拔除，经历四年迭代升级的 RR mason 7.0 算法在地图管理、导航运动、路线规划、脱困等方面很强大，聪明程度颠覆你对扫地机器人的认知。

在拖地方面这款扫地机器人 T7 还有恒压电控水箱技术和恒压弹簧的加持，配合双效超细纤维拖布，可有效去除地面污渍。

石头扫地机器人 T7 原价 2499 元，拼多多百亿补贴狂欢节期间只需要 1998 元，补贴力度达 501 元，相当良心。

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9、海信 75 寸 4K 高清电视 75E3F

对于想买电视的同学，本次拼多多百亿补贴年度狂欢节中，也有很多出色的电视产品可供选择，例如这款来自海信的 75 寸 4K 高清电视 75E3F。它采用无界的悬浮全面屏设计，屏占比达 97%，支持 4K HDR，10.7 亿色彩，以及 DTS 虚拟全景声，在家就能享受影院般的震撼好声音。

此外这款电视还支持 MEMEC 智能运动补偿，以及 SR 超解像像素重构技术，用 AI 对画质进行智能动态调教，将低分辨率转换提高，重构图像细节。在办公方面，还支持多种投屏方式，视频会议更加方便快捷。

海信的 75 寸 4K 高清电视 75E3F 原价 4599，拼多多官方补贴 600 元，仅需 3999 元，想要的小伙伴要抓紧了!

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10、美的空气炸锅 3.8L 家用烤箱 403B

很多年轻人喜欢在家自制美食的感觉，这时家用烤箱就是必备的设备了，因此小编特意推荐了一款美的空气炸锅 3.8L 家用烤箱 403B，它支持无油空炸，通过循环热风 360° 全方位加热，享受美味的同时还能健康饮食。

同时这款家用烤箱拥有 3.8L 大容量，可满足一家三口共享美味，抽桶抽出即断电，加料更安全，再加上时尚高颜值的设计，简直是家中自制美食的小神器。

减脂男生女生们，188 元的价格买了不后悔！

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结语

本次拼多多百亿补贴年度狂欢节覆盖全品类的产品，海量大牌正品都可享受诱人的补贴力度，上面这些只是IT之家精心挑选的其中 10 款。

还有海量补贴爆品，现在前往拼多多百亿补贴年度狂欢节主会场搜一搜，市场低价等你来挑。

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作为拼多多百亿补贴两年以来的老用户，小编眼看着百亿补贴受到越来越多的用户认可，现在买什么东西，先看看拼多多有没有百亿补贴已经成了习惯。

能够做到如此，正是因为拼多多坚持用“大牌，正品，低价”来给更多消费者提供满意且高性价比的品牌商品。

闲话不多说，大家赶快前往拼多多享受福利吧。