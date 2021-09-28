拼多多、美团已支持众多主流支付渠道

IT之家 9 月 28 日消息 随着相关部门持续推进支付领域互联互通，美团、拼多多等互联网平台已率先支持众多主流支付渠道。

据 21 世纪经济报道，美团 App 已向微信支付、支付宝、银联云闪付、美团支付、Apple pay、Mi Pay、华为 Pay、三星 Pay 等主流支付工具开放；拼多多则向微信支付、支付宝、QQ 钱包、花呗等多种支付工具开放。

虽然淘宝、天猫、京东、腾讯微信之间似乎尚未开展扫码支付互通，但有国内大型支付机构负责人表示，他们均与中国银联云闪付 App 逐步实现条码支付相互开放，逐步建立相应的用户数据保护与收单支付结算规则，很可能会在未来实现三方互联互通。

9 月 18 日，央行行长易纲在“中德金融科技与全球支付领域全景 — 探索新疆域”视频会议上表示，强化反垄断，推动大型互联网平台企业开放封闭场景，充分保障消费者支付选择权。上周五，央行副行长范一飞在“第十届中国支付清算论坛”强调，当前支付产业公平发展面临新挑战，支付领域反垄断有待深入，弥合支付领域数字鸿沟刻不容缓，支付数据透传与算法监管任重道远。

IT之家了解到，今日据 36 氪报道，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。日前，淘特、闲鱼、盒马等 App 也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。对此，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付的消息属实。阿里称，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。