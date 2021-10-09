《原神》开启测试服玩家招募：可获得后续小规模封闭测试资格

IT之家 10 月 9 日消息 感谢IT之家网友 @数码少年 V 的线索投递，据原神社区，官方宣布，《原神》将开启测试服玩家库招募。通过玩家库招募的旅行者，将有机会获得后续小规模封闭测试资格。

公告原文：

各位旅行者好，感谢旅行者们一直以来对《原神》的支持。为了保证后续版本的质量，我们希望能够通过前期不断的调优与打磨，带给旅行者们更好的体验。因此，我们决定开启测试服玩家库招募。通过玩家库招募的旅行者，将有机会获得后续小规模封闭测试资格。 我们将根据不同版本的不同测试目标，分批次在通过玩家库招募筛选的旅行者中，筛选部分旅行者，参与未来版本小规模封闭测试。

官方表示，需要参与玩家库的旅行者能够对测试内容完全保密，不以任何形式（包括但不限于截图，直播，视频等形式）对外泄露。因此入选玩家库的旅行者，需要签署相关保密协议。

此外，每轮测试结束后，项目组会根据旅行者提供的测试反馈和测试任务的完成程度，给予一定数量的正式服原石作为酬劳。

官方还表示，本次测试所使用版本及后续酬劳发放，仅支持米哈游通行证账号。

本次招募的时间为：2021 年 10 月 9 日-2021 年 10 月 11 日 12:00。申请方式为填写申请问卷：点此直达问卷。如果获得测试资格，官方将会通过旅行者在问卷中填写的联系方式来通知旅行者。