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苹果 Apple Music 上架《原神》稻妻篇 OST「寂远无妄之国 Realm of Tranquil Eternity」

2021/10/2 19:10:46 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 2 日消息 据原神官方微博，《原神》稻妻篇 OST「寂远无妄之国 Realm of Tranquil Eternity」现已上架 Apple Music

Apple Music 专辑：点此直达

据官方介绍，本张专辑共收录 62 首游戏角色主题原声音乐，包括《稻妻》、《叶落荒波》、《羁留之客》等。

IT之家了解到，据介绍，该专辑分为《稻光与雷樱的土地 Sakura and Violet Thunder 》、《浮世之枯荣 Stories of the Floating World》与《稻妻征战记 Battles of Inazuma》3 张分碟，共收录 62 首由陈致逸 @ HOYO-MiX 作曲，HOYO-MiX 团队及 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.联合制作的《原神》原声音乐。

稻妻篇曲目由东京爱乐乐团、与日本顶尖民乐演奏家们演奏，分别于东京歌剧城音乐会大厅、Shangri-la Studio、SoundCity、Sony Music Studio、Onkio Haus、Studio Somewhere、Heartbeat Recording Studio 完成录制。

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关键词：原神

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