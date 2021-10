苹果 Apple Music 上架《原神》稻妻篇 OST「寂远无妄之国 Realm of Tranquil Eternity」

IT之家 10 月 2 日消息 据原神官方微博,《原神》稻妻篇 OST「寂远无妄之国 Realm of Tranquil Eternity」现已上架 Apple Music。

Apple Music 专辑:点此直达

据官方介绍,本张专辑共收录 62 首游戏角色主题原声音乐,包括《稻妻》、《叶落荒波》、《羁留之客》等。

IT之家了解到,据介绍,该专辑分为《稻光与雷樱的土地 Sakura and Violet Thunder 》、《浮世之枯荣 Stories of the Floating World》与《稻妻征战记 Battles of Inazuma》3 张分碟,共收录 62 首由陈致逸 @ HOYO-MiX 作曲,HOYO-MiX 团队及 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.联合制作的《原神》原声音乐。

稻妻篇曲目由东京爱乐乐团、与日本顶尖民乐演奏家们演奏,分别于东京歌剧城音乐会大厅、Shangri-la Studio、SoundCity、Sony Music Studio、Onkio Haus、Studio Somewhere、Heartbeat Recording Studio 完成录制。