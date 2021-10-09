首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

Epic 收购《糖豆人》开发商后，未对游戏更新做出任何影响

2021/10/9 21:24:18 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
评论：

IT之家 10 月 9 日消息 据 TheGamer 报道，《糖豆人》的一名开发者称，自从 Epic 收购 Mediatonic 后，其从未尝试过参与《糖豆人》游戏的任何更新

IT之家了解到，设计师 Joe Walsh 在 2021 年 EGX 大会上接受采访时表示，获得 Epic 的资源对游戏开发产生了极大帮助。他还表示，Epic 在业内的知名度让大型跨界联动变得更加容易，这意味着通过此次收购，可能还会有更多的跨界联动上线

Joe Walsh 解释道：

在 Epic 让我们独自创造游戏的情况下，我们一直处于非常有利的位置。他们之所以有兴趣收购 Mediatonic，是因为他们喜欢我们制作的游戏，他们不想改变我们制作游戏的方式。

但最重要的是，我们可以接触到他们工作室的经验，所以如果我们想知道《火箭联盟》是如何将其物理效果做到如此完美的，我们可以直接去问他们。如果我们想知道《堡垒之夜》是如何获得这么多季收视率的，我们就直接去问他们。

Joe Walsh 现在关注的一个联动点是《鱿鱼游戏》，拿下网飞的这部热播剧将是《糖豆人》迄今为止最大的胜利之一。Joe Walsh 认为，在 Epic 的支持下，这些野心勃勃的更新现在更有可能实现。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：糖豆人Epic

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用