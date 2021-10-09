Epic 收购《糖豆人》开发商后，未对游戏更新做出任何影响

IT之家 10 月 9 日消息 据 TheGamer 报道，《糖豆人》的一名开发者称，自从 Epic 收购 Mediatonic 后，其从未尝试过参与《糖豆人》游戏的任何更新。

IT之家了解到，设计师 Joe Walsh 在 2021 年 EGX 大会上接受采访时表示，获得 Epic 的资源对游戏开发产生了极大帮助。他还表示，Epic 在业内的知名度让大型跨界联动变得更加容易，这意味着通过此次收购，可能还会有更多的跨界联动上线。

Joe Walsh 解释道：

在 Epic 让我们独自创造游戏的情况下，我们一直处于非常有利的位置。他们之所以有兴趣收购 Mediatonic，是因为他们喜欢我们制作的游戏，他们不想改变我们制作游戏的方式。 但最重要的是，我们可以接触到他们工作室的经验，所以如果我们想知道《火箭联盟》是如何将其物理效果做到如此完美的，我们可以直接去问他们。如果我们想知道《堡垒之夜》是如何获得这么多季收视率的，我们就直接去问他们。

Joe Walsh 现在关注的一个联动点是《鱿鱼游戏》，拿下网飞的这部热播剧将是《糖豆人》迄今为止最大的胜利之一。Joe Walsh 认为，在 Epic 的支持下，这些野心勃勃的更新现在更有可能实现。