苹果就 Epic 反垄断案提出上诉，可能将 App Store 抽成调整推迟数年

北京时间 10 月 9 日消息，根据苹果公司代表透露的信息和周五提交的法院文件，苹果已经针对 Epic Games 反垄断诉讼案向法院提交了上诉通知书，请求暂停执行允许开发者添加应用内链接将用户导向支付网站的禁制令。

▲ 苹果 App Store

法官将在今年 11 月 16 日决定是否暂停执行禁制令，该禁制令目前定于今年 12 月 9 日生效。如果苹果赢得了法官的同意，那么一项可能允许开发者绕过 App Store 15% 至 30% 抽成的规则调整可能直到上诉结束后才会生效。这一过程可能耗费多年时间。

苹果在法院文件中称，公司想要“维持现状”，因为没有理由在上诉期间把资源耗费在 App Store 调整上。如果禁制令在 12 月 9 日生效，这会对消费者和 iOS 平台产生意外连带影响。苹果表示，暂停禁制令会给予公司时间来解决关切，但前提可能是排除让开发者允许消费者进行网页支付的必要性。

今年 9 月，美国联邦法官伊冯・刚萨雷斯・罗杰斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 就 Epic 反垄断案作出判决。在 Epic 提出的 10 项指控中，罗杰斯有 9 项支持了苹果。Epic 本想寻求在 iPhone 上安装自主应用商店。苹果法律总顾问凯特・亚当斯 (Kate Adams) 当时表示，这项判决是苹果的一次“大胜”。

但是，法官也命令苹果对其 App Store 做出一项重大调整，允许移动应用把用户导向外部支付方式，从而为避开苹果抽成提供了一种潜在方式。

目前为止，苹果尚未公开解释如何根据法院命令调整其 App Store 政策，但是一些开发者已经开始根据他们对判决的解读开发软件以绕过苹果的抽成。