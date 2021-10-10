爆料：一加 10 有望配备三星 E5 LTPO 显示屏，120Hz 动态刷新率

IT之家 10 月 10 日消息 近日一加手机即将推出一加 9RT 机型，将于 10 月 13 日 19:30 在线上发布。目前该产品已经官宣，将搭载高通骁龙 888 SoC，采用 LPDDR5+UFS 3.1 存储芯片，同时配备三星 120Hz E4 材质屏幕。

根据 Twitter 爆料者 @heyitsyogesh 消息，一加将于 2022 年推出新旗舰一加 10 系列机型，该系列手机将搭载三星 E5 背光材质 LTPO OLED 显示屏，同时支持 120Hz 刷新率。这款屏幕支持动态刷新率调节，参数更高的同时更加节能。

IT之家获悉，目前三星 E5 材质的屏幕已经应用于 iQOO 8 系列、vivo X70 系列等机型，其能耗相比 E4 材质更低，局部峰值亮度可达 1500nit。除此之外，谷歌 Pixe 6 系列新机也有望搭载 E5 材质屏幕，分辨率最高 2K。

关于一加 10 系列旗舰新机，有消息称手机会采用屏下摄像头方案，不过目前暂不确定三星 E5 AMOLED 屏幕是否兼容屏下摄像头技术。性能方面，手机将会搭载高通下一代骁龙 898（暂定）旗舰 SoC，预计后置主摄会将达到 1 亿像素。