拜雅推出 M 70/90 PRO X 麦克风：动圈/电容结构，1855 元起

IT之家 10 月 10 日消息 音频品牌拜雅 beyerdynamic 除了推出两款全新的头戴式耳机，同时于 10 月 9 日在海外推出了两款专业麦克风，型号为 M 70 PRO X、M 90 PRO X，分别为动圈/电容收音方式。这两款产品需搭配减震支架、悬臂支架等使用，采用标准的 XLR 卡农口，适用于专业主播以及录音等用途。产品外壳采用高质量铝合金制成，同时具有坚固的钢网，这样能够提供良好的耐用度，防止跌落损坏内部收音头，同时重量大大减轻。

拜雅官方表示，M 70 PRO X 麦克风适用于广播、播客和流媒体直播等收音，而 M 90 PRO X 可以用于录制人声和乐器。全新的“PRO X”系列麦克风均采用机简洁低调的黑色外壳，正面具有指示灯。官方表示，该系列产品最大的特点是声音自然，可以在所有声压下提供灵敏真实的收音，同时噪声极低。产品标配的弹性支架系统，使得麦克风本体能够隔绝支架的振动。麦克风内部的收音头也有着减震处理，能够显著减少机械振动带来的噪声。不仅如此，官方还标配一个防喷网，可以隔绝爆破音和气流声。

IT之家了解到，拜雅 M 70 PRO X 麦克风售价 249 欧元（约 1855.05 元人民币），M 90 PRO X 麦克风售价 299 欧元（约 2227.55 元人民币）。与之相匹配的 DT 700/900 PRO X 头戴式耳机，采用了全新的动圈单元，售价均为 249 欧元。