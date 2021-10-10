iQOO Z5x 5G 通过工信部认证：5000 mAh 电池，189g 重

IT之家 10 月 10 日消息 上周有网友发现一款型号为 V2131A 的 iQOO 手机通过了国家 3C 认证，标配 44W 充电器，后有消息称该机即为尚未发布的 iQOO Z5x。

该机现已通过工信部认证，公示信息显示该机搭载联发科天玑 900 芯片，采用 6.58 英寸 FHD+ 分辨率 120Hz 刷新率的 LCD 屏，侧面指纹识别，后置 50+2MP 镜头，前置 8MP 摄像头，配备 5000 mAh 电池，重 189 克，机身尺寸 163.95×75.30×8.50mm，还拥有 3.5mm 耳机孔。

其他方面，该机提供 6GB 或 8GB 的 RAM 运存以及 128GB 或 256GB 的手机内存，运行安卓 11 系统。

后续有网友爆料补充，该机采用天马微 LCD 显示屏，前置 1600 万像素，后置 5000 万像素主摄（不支持光学防抖）+200 万超微距；康宁第五代大猩猩玻璃屏幕盖板 + AG 磨砂塑胶后盖，注塑铝合金中框；双扬声器，转子马达，VC 液冷均热板，预计 6G+128G 1399 元，8G+128G 1599 元，8G+256G 1999 元。

IT之家曾报道，该机此前也已经通过谷歌 Play console 审核，采用打孔屏，而且目前也已上架京东商城。