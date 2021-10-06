谷歌 Pixel 6 系列手机发布会定档，10 月 20 日见

IT之家 10 月 6 日消息 谷歌往往会在 10 月举行硬件新品发布会活动，从而推出款项 Pixel 手机。

昨日，谷歌正式宣布将于美国东部时间 10 月 19 日下午 1 点/太平洋时间上午 10 点/北京时间 20 日凌晨 1 点举行的线上发布活动。

据介绍，Pixel 6 系列手机包括 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 两块机型，是“完全重新设计的 Google 手机”。这两款手机搭载谷歌首款自研移动芯片 Tensor，速度快、更智能、且安全，还能充分适应你的节奏。

此外，这款手机的外型相信大家大多已经看到了，采用别出新颖的三段式撞色背盖设计，比起其他厂商同质化严重的产品在辨识度上估计会是一时无两的存在了。

IT之家了解到，谷歌还透露新 Pixel 将采用比上一代更大的感光器，分辨率也会更高。据称，Pixel 6 主摄相比上代 Pixel 相机在进光量上增加了 150% ，而两个机型也都提供了超广角相机，只是 4 倍光学变焦就只有 Pro 才支持。

最后，谷歌之前也表示自己知道用户期待新机至少有能撑够一天的续航，所以我们也可以在这方面期待一下能否看到一些改进（但不会送你充电器就是了）。

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