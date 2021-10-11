冤家再聚首：贝索斯和马斯克入选福布斯“全球最抠门亿万富豪”榜单

北京时间 10 月 11 日早间消息，据报道，虽然杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）和埃隆・马斯克（Elon Musk）两位科技大佬在谁更有钱和谁更喜欢打官司这些事情上争论不休，但他们最近却都入选了一个二人都不太愿意上榜的榜单：全球最抠门亿万富豪。

福布斯慈善评分显示，疫情期间的美股大涨令亿万富豪的资产屡创新高，但这些全球最富有的人却并没有同步提升自己的慈善捐款额。

福布斯的团队将一个人一生的“门外”捐赠汇总起来，然后除以其当前的财富总额和捐赠总额。由此将富豪分成 5 个级别：不到 1%；1% 至 5%；5% 至 10%；10% 至 20%；20% 及以上。

私人基金和捐赠者担任顾问的基金并不计入在内，因为这些所谓的“捐赠”其实依然在捐赠者的控制之下，而且为捐赠者带来了免税的巨大利益。

按照中位数计算，美国家庭一生中的慈善捐款额为 1200 美元，而目前的净资产约为 12 万美元。照此计算，他们在慈善捐助方面都比贝索斯和马斯克更加慷慨。

在今年上榜的 400 位亿万富豪中，只有 19 人捐赠了 10% 及以上的个人财富，却有高达 156 人捐赠比例不足 1%。贝索斯和马斯克甚至还不到 1%。

贝索斯的前妻麦肯齐・斯科特（MacKenzie Scott）却以 13% 慈善捐赠比例将他们二人远远甩在身后。更有趣的是，即便捐赠了如此多的财富，斯科特却依然比去年更加富有。

贝索斯今年夏天向史密森尼美国国家历史博物馆、CNN 记者凡・琼斯（Van Jones）和名厨何塞・安德瑞斯（Jose Andres）发放了 4 亿美元红包，还承诺投入 8.65 亿美元对抗气候变化，并因此引发媒体关注。但这些金额与他高达 2010 亿美元的巨额财富相比却不值一提，要知道，他光是今年一年就新增 220 亿美元个人财富。

“股神”沃伦・巴菲特（Warren Buffet）的捐赠总额依然位居首位，他今年 6 月捐出了 41 亿美元伯克希尔哈撒韦公司股票，一生的捐赠总额达到 440 亿美元。按照之前承诺的捐出所有伯克希尔哈撒韦股票计算，他目前已经履行了一半承诺。

然而，巴菲特依然不是最慷慨的富豪，此次位列榜首的是另一位金融大亨乔治・索罗斯（George Soros），他 168 亿美元的捐赠总额已经超过其 86 亿美元的净资产。美国前总统并未上榜，因为他距离榜单最低门槛还差 4 亿美元。