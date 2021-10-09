印度首富财富超千亿美元，但仍不足马斯克的一半

10 月 9 日消息，当地时间周五，印度首富、信实工业集团董事长穆凯什・安巴尼 (Mukesh Ambani) 加入杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 和埃隆・马斯克 (Elon Musk) 等人的行列，成为“千亿美元超富俱乐部”的新成员。

随着信实工业集团股价周五攀升至创纪录水平，安巴尼进入了这个由 11 人组成的超富俱乐部。根据彭博社亿万富翁指数显示，今年迄今为止，安巴尼的财富增加了 238 亿美元，目前净资产达到 1006 亿美元。

自从 2005 年继承已故父亲打造的炼油和石化帝国以来，现年 64 岁的安巴尼始终在寻求将这家能源巨头转变为零售、科技和电子商务巨头。安巴尼旗下电信部门于 2016 年开始提供服务，现在是印度市场上占主导地位的运营商。

通过向 Facebook、谷歌、KKR&Co 以及银湖等投资者出售股份，安巴尼的零售和科技企业去年筹集了约 270 亿美元资金。

安巴尼在今年 6 月份公布了进军绿色能源的雄心勃勃计划，拟在三年内投资约 100 亿美元。上个月，安巴尼表示，其公司将以更环保的方式生产更便宜的氢气。该计划与印度总理 Narendra Modi 的规划相符，即将印度转变为全球清洁燃料制造中心，以应对气候变化，并大幅削减全球第三大石油消费国的能源进口。

有些人认为，安巴尼的声明表明，他的集团需要放眼石油以外的领域，以巩固未来，但化石燃料仍在信实集团扮演着核心角色，占其 730 亿美元年收入的近 60%。石油化工业务现在属于独立部门，目前正在谈判让沙特石油公司成为投资者。

孟买 TCG 资产管理公司首席投资官查克里・洛卡普里亚 (Chakri Lokapya) 表示：“安巴尼在用新兴技术创建新业务方面走在了前列。快速创建规模化企业带来了执行方面的挑战，但他已经证明了自己的能力。”

信实集团的起源可以追溯到 20 世纪 60 年代末，安巴尼的父亲迪鲁拜 (Dhirubhai) 最初是也门加油站的服务员，最终创建了庞大的帝国。2002 年，迪鲁拜在没有留下遗嘱的情况下死于中风，他的两个儿子安巴尼和阿尼尔 (Anil) 之间爆发了继承纠纷，最终在母亲科基拉本 (Kokilaben) 的调解下，兄弟俩达成了和解。

根据签署的协议，安巴尼控制了信实工业集团最主要的炼油和石化业务，而他的弟弟获得了发电、金融服务和电信服务等较新领域的控制权。但曾是亿万富翁的阿尼尔去年在英国法院上表示，他的净资产为“零”。

尽管安巴尼财富暴涨，但仍难与马斯克相抗衡。彭博亿万富翁指数显示，马斯克的净资产已经飙升至 2230 亿美元。此前，马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 与投资者达成协议，以估值超过 1000 亿美元二次售股。这笔交易让马斯克额外获得了 106 亿美元收入，这要归因于他在 SpaceX 拥有的大量股份。

亚马逊创始人贝索斯以净资产 1916 亿美元位居全球第二。今年，贝索斯的财富几乎没有太大变化，因为亚马逊股票在新冠肺炎疫情暴发之后的最初飙升后陷入停滞状态。