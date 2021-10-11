美团又被曝重大安全漏洞，王思聪账号可能就是这么被盗的

IT之家 10 月 11 日消息 10 月 10 日，王思聪连发两条微博称，自己的大众点评被别人改绑手机号。王思聪同时 @大众点评，并质问道：“这就是上万亿市值公司的安全系统吗？”

10 日晚间，大众点评在王思聪发文微博评论回应称：“您好，非常抱歉给您带来了不愉快的用户体验，相关账号已在反馈后的第一时间内予以保护性冻结。相关问题的核查已有初步信息，我们会在私信中与您同步。”

今天，博主 @轩宁轩 Sir 爆料称，“美团 App 有重大安全漏洞，王思聪账号可能就是这样被盗的。”该博主称，只要获得手机号和生日，就可以换绑手机号，然后就能看到各种美团订餐订单、买药订单、开房订单、家庭住址等私密信息。据该博主表示，自己刚才试了一下，整个过程行云流水，如探囊取物，市值万亿的公司果然不一般。

该博主之后还在评论区表示：“以前美团也就是拼团点外卖的 app，账号泄露也无所谓；现在的美团可是生活必需品了，吃喝玩乐，甚至看病理财都在美团，账号体系有这么大漏洞，太危险了。”

据该博主最新测试，目前美团已经线上调整了策略，限制为“最近 6 个月修改过手机号的用户”。

值得一提的是，昨天还有微博网友爆料称美团 App 连续 24 小时在后台定位。