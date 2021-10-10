网友曝美团 App iOS 版 24 小时不间断定位，每 5 分钟请求一次

IT之家 10 月 10 日消息 苹果 iOS 15 系统目前已经广泛推送，其新增的「记录 App 活动」功能可以对应用获取存储、通话记录、定位等数据的行为进行监控，详细记录。微博博主 @轩宁轩 Sir 今日发布一段视频，展现了美团 App iOS 版连续 24 小时不间断获取定位的行为，他表示“太恐怖了”。

从视频可以看出，美团 App 从 10 月 6 日起便开始获取位置信息，频率高达每 5 分钟一次。这一行为一直持续到 10 月 8 日下午，完全没有间断，自始至终保持的每 5 分钟请求一次的频率。美团 App 的功能包括打车、叫外卖、查询商家等，只有在用户使用时才需要进行定位。而视频中展示，美团 App 在凌晨时也在获取位置信息。根据这名博主描述，他此前对美团不间断定位的行为并不知情，本次是通过第三方 App 进行监控发现的。

@轩宁轩 Sir 表示，他使用的 App 名称叫做“隐私洞见”，目前已支持简体中文，同时兼容 iPad OS。隐私洞见能分析 App 的网络活动、权限访问记录以及其他事件日志，并支持保存报告。IT之家了解到，这款应用大小仅为 3.9MB，免费下载使用，仅兼容 iOS 15.0、iPadOS 15.0 或更高版本。

据IT之家此前报道，在苹果推出的 iOS 15 之后，同样有用户发现 iOS 版微信、淘宝、QQ 等应用，在未注册 App，未在前台使用的前提下，在后台频繁读取用户相册，频率也十分高。要想在 iOS 15 中阻止这类行为，除了每次彻底杀死后台，还需要手动设置，关闭「后台 App 自动刷新」开关，同时更改应用权限才可以。

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