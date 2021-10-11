比亚迪汉 DM-i 路试谍照曝光，有望在明年上半年上市

IT之家 10 月 11 日消息 比亚迪汉 DM-i 早在今年 6 月份就在工信部申报获批，预示着汉家族的产品阵容将进一步扩充。根据规划，这款车型有望于明年上半年正式上市。

易车现曝光了一张曝光了一组比亚迪 DM-i 车型的路试谍照。该车型整体风格与现款比亚迪汉十分相似，依旧采用贯穿式大灯，两侧的主光源运用了“龙爪”的元素，同时左下方的 DM-i 标识也阐明了这款车的身份，但很可惜右侧的汉字标识没有露出来。

结合此前申报图，比亚迪汉 DM-i 采用了 Dragon Face 设计语言打造，前脸部分拥有大尺寸多边形进气格栅，同时“汉”字车标镌刻于装饰条中间，车头的左右下角还拥有竖立状的空气导流槽，并延伸出一根尖锐的装饰条。

IT之家了解到，工信部申报信息显示，该车型动力系统采用了比亚迪全新的 DM-i 插电混动系统，相比现款汉 DM（DM-p）款车型而言更加经济。

相比现款比亚迪汉 DM 采用的 2.0T + 后桥电机的组合，DM-i 则搭载了一套骁云全新 1.5T 发动机 + EHS145 的混动系统。其中，发动机最大功率 102kW，最大扭矩 231N・m；电动机最大功率 145kW，最大扭矩 325N・m，其中短续航版车型重量仅为 1.7 吨。

此外，这款车型预计采用比亚迪自家的磷酸铁锂刀片电池组，可根据申报油耗分为两个版本，分别为 0.8L/100km 和 1.4L/100km，整备质量分别为 1870kg/1760kg。