realme 真我 GT Neo2T 海报更新，删除“李宁设计”字样

IT之家 10 月 11 日消息 realme 今日上午官宣了真我 GT Neo2T 手机，将于 10 月 19 日 14:00 举行发布会，联名李宁设计。

从海报中可以看到，该机的手机盒上印有红色的“李宁设计”标志，手机盒侧面也有“realme X 李宁设计”字样。

然而，IT之家今日下午发现，realme 官方更新了海报，删除了海报中的“李宁设计”元素，包装盒也改用了新的设计，官方暂未说明具体变更原因。

据爆料，realme GT Neo2T 将是 realme GT Neo 闪速版的换芯版，realme GT Neo 闪速版搭载联发科天玑 1200，而 realme GT Neo2T 将搭载定制版天玑 1200AI 处理器，顾名思义就是加强了 AI 能力。另外值得一提的是，realme 副总裁徐起此前在微博透露，realme GT Neo2 系列还有一款双平台双旗舰的新品即将发布，因此 realme GT Neo2T 应该是一款双平台旗舰。

据博主 @数码闲聊站 爆料，realme GT Neo2T 和李宁设计联名手机背部采用了玻璃材质，但也在玻璃上也玩出了花，机身局部是类似电路板的设计，非常潮。但改过的海报删除了“李宁设计”字样，不知该图案是否会进行保留。