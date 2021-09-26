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月月有新机，realme Q3s 将于 10 月发布：骁龙 778G，整体配置更均衡

2021/9/26 13:08:36 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 26 日消息 今日，realme 副总裁、全球产品线总裁王伟在微博表示，realme 下个月即将推出的 Q 系列手机，正式命名 Q3s，配置新一代中端神 U 骁龙 778G，整体配置更全面更均衡。

realme 在不久前宣布，成为全球第四大中国手机品牌，并且定下了“双一亿”目标：现在起至 2022 年底，realme 全球手机销量再增加一亿台；2023 年单年销量破一亿台。

据悉，realme 新手机的发布频率非常高，被网友调侃为“月月有新机”。

IT之家了解到，realme 刚刚在 9 月 22 日发布了真我 GT Neo2 手机，采用 6.62 英寸三星 E4 发光材料直屏，拥有 120Hz 四档智能帧率，内置 5000mAh 大电池，支持 65W 闪充。该手机还搭载骁龙 870 处理器，采用金刚石冰芯散热系统，主流 MOBA 游戏 120 帧模式平均帧率 119.92 帧/秒。

▲ 真我 GT Neo2 手机

近期，realme 还有多款机型入网工信部，包括 RMX3357、RMX3461、RMX3463 等型号。其中，RMX3357 搭载 3GHz 8 核芯片，RMX3461 搭载 2.4GHz 8 核芯片。

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关键词：realme Q3srealme

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